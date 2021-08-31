文革重演？中官媒齊轉評論揭整治監管原因　罪全推美國

中國政府近來掀起一波波號稱反壟斷及監管的措施，大動作整治商界和娛樂圈，促使中國陷入嚴重經濟及金融恐慌。中國多家官媒29日集體轉發一篇自媒體評論文章，文中指中國官方近期在各個領域的一系列整治動作是一場「深刻變革」，並且將罪過全推給美國，直指美國正對中國發動各式戰爭，而中國「深刻的變革」是為應對對美戰爭。文末還提到，所有的領域通通必須回歸，才能讓每個人感到「空氣清新」、「身心愉悅」。對此，前中共中央黨校教授蔡霞分析指出，彷彿看到了文革正在重新上演。





我是廣告 請繼續往下閱讀

微信公眾號「李光滿冰點時評」29日晚間發表題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行」的文章，隨後包括《人民日報》、《新華社》、《解放軍報》、《中央電視台》、《中國青年報》和《中新社》等中國主要官媒，也都在網路上分享這篇評論。





文章首先開罵中國娛樂圈爛透了，整個文化圈、文藝圈、演藝圈、影視圈也都爛透了。並大篇幅講述最近整治娛樂圈亂笑措施，包括整治飯圈、處罰鄭爽、下架封殺趙薇和高曉松等，隨後話鋒一轉，指出這顯然是「政治行動」，要從「政治高度」來認識這一次的整治行動。





▲中國近來整治飯圈文化，更像許多藝人開鍘。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

文章中細數，螞蟻上市被叫停，到中央整頓經濟秩序、反壟斷，到阿里被罰182億元和滴滴被查，到中央隆重紀念建黨100周年，提出走共同富裕道路，以及最近對娛樂圈亂象的一系列整治動作，都在表明中國正在發生重大變化。更指出，「從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。





文章表示，這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，並表示，「變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地」。





而對於這一連串的變革，文章裡將罪過全推給美國，指出中國面臨著越來越嚴峻複雜的國際環境，美國正對中國實施越來越嚴厲的軍事威脅、經濟及科技封鎖、金融打擊、政治及外交圍剿，還對中國發動生物戰、網絡戰、輿論戰、太空戰，「力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」，這一場深刻變革，正是為了應對美國已經開始對中國發動的「野蠻而兇猛的攻擊」。





文末強調，不僅資本圈，也不僅娛樂圈，不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷，還要清掃屋子，清新空氣，讓我們社會更加健康，讓社會主體能夠感到身心愉悅。





根據了解，這篇文章作者李光滿是《觀察者網》專欄作家，高級編輯，前《華中電力報》總編輯，時常在網路上發表極具民族主義思想的文章。





▲各大中國官媒紛紛分享「李光滿冰點時評」的文章。（圖／翻攝自《人民日報》）

前中共中央黨校教授蔡霞接受《自由亞洲電台》報導採訪，指出中共有一個特點，每當體制和黨的主要領導人面臨絕境時，一定要發動政治運動。蔡霞認為這是在內外交困的壓力下，中共當局領導人轉移焦點、鞏固統治路線的路線。至於為何內外交困，對內是地方財政壓力上升、對外則是美中貿易戰、全世界因為疫情向中國究責，「越被追責，就越要打著人民的名義，煽動民粹，煽動仇富、仇外來解脫困境。」





蔡霞憂心表示，彷彿看到1960年代的中國，毛澤東推動文革，就是因為三年大飢荒咎責，再加上黨內中高層的偶像崇拜破產，於是毛澤東開始推動社會主義教育運動，緊接著祭出文革，對文藝圈、文化圈進行一波整肅。而這次不同的是，中共領導人（習近平）將全力緊抓在手上，還不再用階級鬥爭為綱領，反而用了新的名詞：「以人民之名」，情況幾乎是「歷史重演」。



