童振源訪洛杉磯　盼連結台美商機壯大台灣

（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）僑務委員會委員長童振源訪問美國，拜訪僑民社團、推廣台灣華語文教學。他說明僑務工作在雙向催生商機，加強僑商、僑民與台灣連結，形成互惠力量壯大台灣。





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童振源去年5月就任僑務委員會委員長之後，因為疫情影響，相隔一年多才正式展開外訪行程，此行探視美國僑社，預計為多處「台灣華語文學習中心」揭幕。他昨天抵達洛杉磯，預計9月15日返台。





童振源此行在美國3個星期，停留洛杉磯、舊金山、芝加哥、華府、紐約等共8個城市，今天第一站到洛杉磯華埠（Chinatown），拜訪具有131年歷史的傳統僑社「中華會館」，向國父銅像獻花。





▲僑務委員會委員長童振源訪問洛杉磯華埠，在中華會館僑胞的陪同下，向國父孫中山銅像獻花。（圖/中央社）

早期廣東移民創立的中華會館，長年支持中華民國，館內外高掛美國及中華民國國旗，主席廖美華帶著花束、花圈迎接童振源到訪。





廖美華致詞時感謝中華民國政府對海外華僑的照顧，特別是疫情之下政府捐贈口罩、餐盒照顧洛杉磯華埠的獨居老人。





童振源感謝中華會館長年支持中華民國和國父孫中山的自由民主理念，並向華僑介紹僑委會推動的數位化服務管道。





童振源訪美首日行程滿檔，拜會完中華會館之後，接著前往非營利組織「華埠服務中心」參訪，之後到大洛杉磯台灣會館與十多個社團代表共進便當午餐。





總統府國策顧問楊信、田詒鴻以及行政院政務顧問林榮松等人代表台灣會館致詞。田詒鴻表示，從童振源第一次出訪，感受他對全世界台僑的熱情，使用創新的科技提升服務，更努力開拓商機。





童振源下午與洛杉磯台美商會、南加州台灣旅館業同業公會見面時，進一步闡述僑委會工作是「雙向化」推動僑務，協助海外台商和僑商與台灣本土企業連結，建立平台、整合人脈形成一股互惠的力量。





洛杉磯台美商會以別具台灣特色的黑糖珍珠鮮奶飲料招待童振源，這個品牌來自台灣，最近剛由台商引進洛杉磯。童振源受訪表示，此行最主要向僑胞說明台灣的僑務政策，「希望在共同發展的架構下，一方面發揮台灣能量協助僑胞，二方面匯聚僑胞能量與台灣結合，這樣可以壯大僑胞也可以壯大台灣」。





僑務諮詢委員、前南加州台灣旅館公會會長邱垂煌表示，童振源是學者出身，曾經擔任政府發言人、駐泰國代表，現在接任僑務委員會委員長，年輕有幹勁，在疫情之下發揮創意，透過網路平台服務僑胞令人激賞。（編輯：韋樞）1100831



