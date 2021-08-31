快訊／本土再添3例1死亡！陳時中：2人感染源不明

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指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16093)，為本國籍60多歲男性，8月8日於越南確診，8月28日搭乘醫療專機返臺後至醫院採檢並治療，8月29日確診，8月30日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月29日累計公布14,784位確診個案中，已有13,676人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。
指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案16105)，為英國籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，自述6月曾於英國確診，8月17日持搭機前三日內檢驗陰性報告來臺工作，入境後至集中檢疫所採檢陰性並檢疫，8月30日進行期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，集中檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,677,839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,660,833例排除)，其中15,995例確診，分別為1,414例境外移入，14,528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計835例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。