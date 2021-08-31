COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

快訊／本土再添3例1死亡！陳時中：2人感染源不明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-31 14:04:56｜2021-08-31 14:14:10

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增4例COVID-19確定病例，分別為3例本土及1例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，其中1例於今(2021)年 8月16日發病，另2例於8月30日發病。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例關聯不明，1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16093)，為本國籍60多歲男性，8月8日於越南確診，8月28日搭乘醫療專機返臺後至醫院採檢並治療，8月29日確診，8月30日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月29日累計公布14,784位確診個案中，已有13,676人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入個案(案16105)，為英國籍30多歲男性，未接種COVID-19疫苗，自述6月曾於英國確診，8月17日持搭機前三日內檢驗陰性報告來臺工作，入境後至集中檢疫所採檢陰性並檢疫，8月30日進行期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，集中檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,677,839例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,660,833例排除)，其中15,995例確診，分別為1,414例境外移入，14,528例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計835例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。8月31日本土3例、境外1例、死亡1例。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。8月31日本土3例、境外1例、死亡1例。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為COVID-19本土感染爆發，累計確診14528例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為COVID-19本土感染爆發，累計確診14528例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀