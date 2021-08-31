萬安演習9月15日登場　發送告警簡訊、人車不管制

因疫情影響，萬安演習9月15日登場，國防部今（31）日表示，不實施人、車管制及疏散避難，民眾如果接獲防空警報聲響及飛彈來襲警訊，無需惶恐，請保持正常作息。

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國防部上午舉行線上例行記者會，說明「110年軍民聯合防空萬安44號演習」。國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，萬安演習目的是提高敵情憂患意識，熟練防空發布程序，落實防空設施整備，降低空襲人員損害，確保人民生命財產安全。

韓岡明表示，因應疫情影響，今年「萬安44號演習」考量仍處防疫期間，為避免群聚，將遵循中央流行疫情指揮中心防疫指導，本年度採全國(含外、離島)同一時間辦理，配合漢光演習在9月15日下午1時30分至2時，實施30分鐘演練。





韓岡明指出，「萬安44號演習」將由縣市政府警察局依演習訓令規範，指導轄屬民防管制中心辦理情報傳遞及警報發放演練；為有效提升偏遠地區警報涵蓋率，由國防部空軍作戰指揮部運用「空中威脅告警系統」發送警訊，協助通知防空警報，不實施人、車管制及疏散避難演練。





媒體詢問疫情趨緩，「同心演習」是否照常實施？預計要徵召多少人參與操演？史順文說，國防部為落實防疫指導，避免群聚感染風險，今年同心演習不納入漢光演習的實兵驗證。



