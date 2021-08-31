COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北京市調整小學上課時間　不早於上午8時20分

▲北京市宣布，義務教育學校9月1日起調整上課時間，小學不早於上午8時20分。圖為北京市石景山區實驗小學舉辦以「紅心向黨 頌百年輝煌」為主題的國際兒童節活動。
▲北京市宣布，義務教育學校9月1日起調整上課時間，小學不早於上午8時20分。圖為北京市石景山區實驗小學舉辦以「紅心向黨 頌百年輝煌」為主題的國際兒童節活動。

中央社

2021-08-31 15:05:30

（中央社台北31日電）中國近期大力推動「雙減」政策，北京市今天宣布，義務教育學校9月1日起調整上課時間，小學不早於上午8時20分、中學不早於上午8時，且不得利用寒暑假、法定節假日集體補課。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據北京日報官方微博，北京市政府新聞辦公室上午舉行北京市教育「雙減」（減少作業和校外培訓負擔）工作第三場記者會。中共北京市委教育工作委員會副書記、市教育委員會發言人李奕在會中作上述宣布。

他表示，9月1日起北京市義務教育學校須按規定安排教學時間，小學上課時間不早於上午8時20分，中學不早於上午8時。

李奕說，各校要嚴格執行教學計畫，小學一年級堅持零起點教學，各年級都要嚴格按照教學計畫開展教學，學校不得利用晨、午間檢查和自習課進行學科教學，不得利用寒暑假、週末、法定節假日組織學生展開任何形式集體補課。

中國教育部昨天宣布，要求義務教育學校不得以任何名義設置重點班，或以考試結果調整學生分班、座次。小學一、二年級不進行筆試，其他年級由學校每學期安排一次期末考試；中學從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。教育部門還將逐一檢查各級學校落實狀況。

此外，隸屬官媒人民日報海外版的微信公眾號「俠客島」今天進一步刊文批評學校收集學生家長資料，無異於變相「拚爹」，並質疑此舉很可能造成教師對學生有差別對待。

文章指出，「校方『挾學生以令家長』，出發點不是教書育人，考慮的恐怕還是利益：若家長是部委幹部，是不是能為學校班級做點啥？要是國企領導，能給學校貢獻啥？家長是一方富賈，那不得給學校『幫個忙』、『添個彩』？」

文章稱，這種「畸形的家校關係」必須糾正，必須劃出職責和責任的範疇，否則徒增各方負擔，「還容易滋生權力尋租、微腐敗等，不僅偏離教育本質，而且影響社會公平。」

對於這項議題，北京市教委則在網路回應稱，正研究取消學校對相關資訊的收集。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1100831

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀