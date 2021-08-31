北京市調整小學上課時間　不早於上午8時20分

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他表示，9月1日起北京市義務教育學校須按規定安排教學時間，小學上課時間不早於上午8時20分，中學不早於上午8時。
李奕說，各校要嚴格執行教學計畫，小學一年級堅持零起點教學，各年級都要嚴格按照教學計畫開展教學，學校不得利用晨、午間檢查和自習課進行學科教學，不得利用寒暑假、週末、法定節假日組織學生展開任何形式集體補課。
中國教育部昨天宣布，要求義務教育學校不得以任何名義設置重點班，或以考試結果調整學生分班、座次。小學一、二年級不進行筆試，其他年級由學校每學期安排一次期末考試；中學從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。教育部門還將逐一檢查各級學校落實狀況。
此外，隸屬官媒人民日報海外版的微信公眾號「俠客島」今天進一步刊文批評學校收集學生家長資料，無異於變相「拚爹」，並質疑此舉很可能造成教師對學生有差別對待。
文章指出，「校方『挾學生以令家長』，出發點不是教書育人，考慮的恐怕還是利益：若家長是部委幹部，是不是能為學校班級做點啥？要是國企領導，能給學校貢獻啥？家長是一方富賈，那不得給學校『幫個忙』、『添個彩』？」
文章稱，這種「畸形的家校關係」必須糾正，必須劃出職責和責任的範疇，否則徒增各方負擔，「還容易滋生權力尋租、微腐敗等，不僅偏離教育本質，而且影響社會公平。」
對於這項議題，北京市教委則在網路回應稱，正研究取消學校對相關資訊的收集。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1100831