國泰世華銀行基金會「大樹計畫」培養孩童學有所長

「推動孩子的平等受教權」是國泰世華銀行基金會發起《大樹計畫》的核心精神，自2004年辦理《大樹計畫》助學金開始，至今邁入第18年，已補助新台幣2.17億，協助約21.2萬名學童。國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，「在長期援助的過程中，看見許多孩子們的改變與進步，讓基金會更有信心堅持做對的事！近年來，基金會除持續提供弱勢學童助學金外，更納入體育贊助、藝文培養及社區認同營造等特色專案，希望《大樹計畫2.0》培養孩童學有所長，勇敢朝著自己的夢想前進。」





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國泰世華銀行基金會發現，弱勢家庭的孩子因資源受限、缺乏家人關愛與陪伴，容易自信心不足，遇到困難時常常覺得自己沒有能力處理而退縮。此外，隨著社會型態的改變，下課後無人照看的孩子們，在外遊蕩時不僅可能遭遇危險，也恐產生行為偏差等問題。因此《大樹計畫2.0》擴大補助偏鄉學校發展體育、藝術、音樂等特色教育，期待藉由體育競賽及結合在地文化的活動，讓學童們走出教室擴展學習範圍，在無壓力的環境下，慢慢重拾學習興趣，建立自信。透過第二專長的學習，亦可幫助學童發展課外優勢，培養帶著走的能力。





▲國泰世華銀行基金會捐助雲林縣口湖鄉蚵寮村課後照顧班，期透過課業輔導提升偏鄉弱勢孩童的學業成就。（圖／品牌提供）

國泰世華銀行基金會為了弭平弱勢孩童學習差距，除資助體制內的教育機構，亦支持民間愛心團體投入弱勢課輔，並響應國泰公益集團善舉，捐助「雲林縣口湖鄉蚵寮村課後照顧班」。雲林縣口湖鄉蚵寮社區位於台灣西南的沿海偏鄉，是一處經濟、文化皆處於弱勢的社區，大部分家長長期在外地工作，忙於生計疏於照顧孩子。課後照顧班提供孩童課後安全去處，並透過課業輔導提升孩童的學業成就，另外，更融入手語、美勞、有氧體能、二胡等多項特色課程，並將學習觸角伸至社區，致力於融入在地化教材，如「參觀台灣鯛生態創意園區」、「製作烏魚子及扁魚乾」 和「畫出我的社區地圖」等，讓孩子們參與在地人文風情，從體驗中學習，並提高對鄉土關懷認同。





▲《雲林縣忠孝國小太鼓隊》在國泰世華銀行基金會資源的挹注下，不畏環境困難，展現小忠孝大夢想的精神。（圖／品牌提供）

在雲林的另一處，也有一群孩子在國泰世華銀行基金會資源的挹注下，不畏環境困難勇敢追逐夢想。雲林縣忠孝國小為全國最小的忠孝國小，全校僅30位學生，但弱勢學生佔比卻高達40%，多數學生家庭社經地位不高、文化刺激少、家庭功能弱化，以至於學生學習動機低落，自信心不足。 學校希望藉由學習「太鼓」這項技藝，培養孩童提升專注度、增加耐力，而為了將每個動作做到純熟精鍊，孩子甚至會犧牲下課、放學休息時間，努力成就完美表現。透過鼓藝交流，偏鄉孩童有機會走出社區，參與109年教育部體育署全國各級學校民俗體育競賽，並以整齊劃一的動作及氣勢滂薄鼓聲榮獲特優佳，展現小忠孝大夢想的精神。





國泰世華銀行基金會長期獲得同仁及客戶的支持，出資為弱勢孩童教育貢獻心力，歡迎各界一起踴躍捐款，協助更多孩童安心就學、學有所長，捐款可透過基金會官網，不限單筆或定期定額，邀請您共同加入愛的行列。



