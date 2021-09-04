影／在日台人無法習慣的三件事 日本租屋竟要台灣六倍？
許多台灣房東在將房子出租前，都會將屋子整理得乾淨，甚至會重新裝潢，讓新來的房客擁有舒適的居住環境，然而在日本租屋文化卻與台灣有大大不同的地方。YouTube頻道「池袋三賤客」，日前拍一部影片，分享在日本生活無法習慣的三件事。
影像中心/綜合報導
2021-09-04 13:00:00
影片中他們提到，日本的租屋文化令他們非常不習慣。在台灣租屋只需要付押金與房租即可入住，但在日本卻要付上更多項目，第一是禮金，通常是付一個月的租金，以表示對房東的感謝。再來是押金、仲介費、火災保險，還要找保證公司擔任租屋的保人，算下來比台灣貴上六到七倍。而在日本租屋，不像台灣的房東都會準備大部分的傢俱，日本通常都是租空屋，甚至水電還要自己處理。
再來他們提到日本的飲食也是無法習慣，在日本通常都只吃生菜，不像台灣大部分都會燙過或炒過。而日本的水果相較台灣種類較少且價格高，因此不像台灣飯後都可以來上一份水果。
最後，他們聊到日本的KTV習慣，在台灣唱KTV時，大家都會一次點許多歌曲，並一同合唱，或是在旁喝酒玩遊戲。但在日本的KTV，他們每個人輪流點播歌曲，輪到你時，大家也會很專心的聽你唱歌，影片中他們直呼：「每次唱歌都不覺得輕鬆，就好像去參加歌唱比賽，壓力很大。」（文字編輯：劉俊佑）
►感謝授權：池袋三賤客
完整影片：https://youtu.be/nAEHLwuf_-4
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