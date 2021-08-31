酷炫自爆玩股票兩天慘噴30萬　結局靠「1招」救援網秒跪

購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試，而玩股票方式有許多種，例如當沖、期貨、存股等等，但每種都有不特定的風險存在，近日，知名Youtuber酷炫就分享經驗表示，自己玩股票當沖一個禮拜的戰績，直言過程中有兩天直接慘賠三十萬元，因此要拍片揭開股市真相，也跟大家分享一下心態上面的轉折，更自曝透過「1招」來緩解賠錢的情緒，引發網友熱議。





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而所謂的股票當沖，是當日沖銷（Day Trading）的簡稱，意思是當日開盤後完成買賣股票的動作來賺取價差， 股票不會放到隔天下一個交易日，也稱為不留倉，但其風險也相對長期持股來的高很多，可以短期進帳數萬，也可能慘賠大量金額。





酷炫提到，一開始玩股票當沖，主要是以航運股萬海為主，乍看第一天是有獲利，但後面連兩天開始虧損，從賺進20萬元到直接慘賠30萬，酷炫也坦言「第三天時已經失心瘋，開始隨便亂衝」；後來到第五天截止，酷炫總共虧損7746元，但他也透露「會這麼少，是因為先前有把那些有賺錢的股票都賣出，才能些微打平」，經過這次經驗，酷炫表示能理解為何多數人都玩存股，總比花那麼多時間操作，結果甚至賠上之前有賺錢的現股來的好」。





▲酷炫玩航運股當沖，兩天慘賠三十萬元。（圖/酷炫老師YT）

酷炫也一度提到，因為玩當沖，時刻都在意那上上下下的數字，每天提心吊膽，連要和家人聊天都無法好好聊，後來才轉念調適心態並表明「與其花那麼多錢在股市，倒不如花錢在自己最需要的地方，像我本人喜歡談戀愛、交朋友」，指出最近他在玩的一款聊天交友軟體「PEACH」，主打很有溫度的聊天，上面女生不僅都很「敢露」又可愛，尤其在夜深人靜，或是股市賠錢後隔天還要早起工作的時候，看到這些可愛女生傳來的性感可愛照片，瞬間壓力煩惱都消失。隨後酷炫也邊滑邊和PEACH上的多位女生聊天，甚至進展到可以加LINE的程度，更經驗分享：「想進入重點直接按右上角影音，猛的。」





▲酷炫在股市賠錢後，透露自己使用交友軟體PEACH找妹聊天，心情獲得不少舒緩。（圖/酷炫老師YT）

酷炫也提到，在使用PEACH時發現，這個聊天交友軟體是無法開啟錄影功能的，所以就算互傳「色色的影片」也不怕外流，更在影片中炫耀表示：「喔我都可以看到很性感的東西。」一派正經的分享完之後，酷炫又收起情緒表示「使用PEACH來聊天是讓自己能更開心一點，鼓勵大家如果要把錢投入一個高風險的股票玩法，不如把這些錢拿來交友、或者買自己喜歡的東西，再者就是選擇長期的股票投資，都能夠有不錯的收益。」



