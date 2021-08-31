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「蘇院長任期一定超過游院長」陳明文：英蘇體制牢不可靠

▲ 「蘇院長任期一定超過游院長」陳明文：英蘇體制牢不可靠。（圖／新頭殼）
▲ 「蘇院長任期一定超過游院長」陳明文：英蘇體制牢不可靠。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-08-31 16:40:29

對於與蘇貞昌30年恩怨，民進黨英系掌門人陳明文今（31）日受訪表示，30年前省議會同事就很欽佩游錫堃與蘇貞昌，他們基本上沒有什麼恩怨。他觀察蔡英文、蘇貞昌關係，認為蘇貞昌行政院長任期一定會超過游錫堃（3年）。他一時口誤用「英蘇體制牢不可靠」，隨即糾正改為「牢不可破」。

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立委陳明文今日中午接受震傳媒「新聞不芹菜」主持人黃光芹訪問。

對於「英系」一詞，陳明文正名說，「我們其實應該是『挺英派』」。像（蔡）總統連任時，挺英派都站出來。（初選時）義無反顧挺小英，「一路挺到底，雖然很多獨派、前輩都罵我們，我們還是挺到底。最後總統全面整合，賴副總統跟她搭配，我們也是挺蔡英文的決定」。因為當初2008年，就是他們去把蔡英文找出來當黨主席的，人家來還民進黨情，現在當然要挺她。

對於蘇貞昌在振興五倍券自付1千元政策轉彎後，隔天到嘉義縣宣布三項大禮，陳明文說，這些是經過很久的評估。

他還說，在省議會就與游錫堃、蘇貞昌同事，對他們很欽佩。他們不應酬、到省議會就是準備法案。後來2007年民進黨總統初選，阿扁總統是到嘉義找挺游錫堃的陳明文支持蘇貞昌。後來，陳明文就答應。也因為，這樣得罪謝長廷及游錫堃。要講清楚，他是聽阿扁的。

對於有次黨內中常委選舉，陳明文說，蘇貞昌聽到他中常委抽籤落選，蘇立即叫張宏陸辭職（讓他遞補）。「我有挺他、他有挺我」，「我們基本上沒有恩怨問題」。

對於蘇貞昌行政院長任期，陳明文說，蘇貞昌是2019年1月4日到今天是2年7個月。一定會超過游錫堃（3年左右）。蔡英文一定是信任、授權百分百給蘇貞昌的。

不過，陳明文還一時口誤說，「英蘇體制牢不可靠」，經黃光芹糾正「牢不可破」，陳趕緊說「牢不可破」。（至少蘇的任期到明年？）「我在想，或許不只明年」。

至於內閣會不會改組？陳明文說，「我不知道，但絕對不是現在」。內閣何時要改組要問蔡英文。但總統、院長目前的關係信任都相當高。陳明文說，蔡英文從2008年到今天都是民進黨的共主，跛腳可能性不高。賴清德、鄭文燦都不會挑戰。蔡英文也不會屬意她的接班人。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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