中共加大對台施壓　陸委會：不屈服不冒進

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陸委會表示，習近平於建黨百年大會講話稱解決「台灣問題」是中共歷史任務，要堅持「一中原則」和「九二共識」，推進和平統一進程，粉碎「臺獨」圖謀，並強調不要低估捍衛國家主 權和領土完整的決心、意志與能力。
陸委會指出，中共於我疫情期間持續操作捐贈陸製疫苗等議題，及宣傳台灣人士赴陸施打疫苗，並批我「政治防疫」、「以疫謀獨」。國台辦宣傳對台「農林22條措施」；福建推出對台「促融」作為，持續推動對台統戰工作。此外，共機持續侵擾我西南空域，對我軍事恫嚇。針對國際社會關注台海和平穩定、支持我參與 WHA、台美重啟TIFA會談、美參議員訪臺、軍售等，中共批我「倚美謀獨」、「以武拒統」。
「維繫台海和平是兩岸共同責任。」陸委會表示，根據今年 7 月公布民調顯示，近 9 成民意反對中共「一國兩制」、持續以武力威脅，支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣 2,300 萬人決定；8成民眾認為中共應正視我方所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議。
陸委會重申，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，維持台海和平穩定現狀立場一貫，秉持「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」的原則，堅定捍衛國家主權與台灣民主。
陸委會強調，台灣做為區域負責任的一方，將密注中共動向與區域情勢，呼籲北京當局放棄對台政治框架及強制作為，透過務實、建設性的對話處理分歧，才能為疫後逐步恢復交流創造有利條件，推動兩岸關係良性互動發展。