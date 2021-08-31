衛生局公布2例三峽家戶傳染足跡 曾行經雙北藍線捷運站
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過新北市日前爆出三峽家庭群聚1人傳9人案例，以及30日公布一起感染源尚待釐清的案16095個案。而台北市政府衛生局今（31）日公布兩例確診者在台北市足跡，多數搭乘台北捷運藍線往返雙北之間，目前北捷已完成清消。
記者丁上程／台北報導
2021-08-31 15:01:10
台北市衛生局31日公布新北市個案（案16078、案16095）足跡，案16078為新北市三峽家庭群聚案中的長女，Ct值為32，屬於家戶感染；而案16095也是新北市個案，感染源尚待釐清，目前搭乘過的捷運已完成清消。
不過針對確診案16095，新北市政府除了公布搭乘捷運的足跡外，還揭露了包括台灣科學教育館、西門萬年商業大樓、雜誌瘋書店、誠品生活武昌店等足跡，不過台北市衛生局僅只公布2個案在台北捷運足跡。
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