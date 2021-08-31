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海軍431億提升康定級艦戰鬥系統　海劍二取代海欉樹飛彈

▲海軍康定級巡防艦「西寧」號。（資料照／記者林柏年攝)
▲海軍康定級巡防艦「西寧」號。（資料照／記者林柏年攝)

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-31 15:57:12｜2021-08-31 15:58:37

國防部111年度預算書今（31）日送抵立法院，明年度新增3項超過百億元軍事投資計劃，包括編列約431億元性能提升現有6艘康定級巡防艦戰鬥系統。民進黨立委蔡適應透露康定級艦艏B砲位確定要更換為中科院研發的海劍二飛彈，艦上偵蒐裝備也將強化，能提升整體戰力。

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根據國防部送交立院年度預算書，海軍司令部一共編列新台幣431億5990萬元、111年至119年的持續預算，性能提升6艘康定級艦（又稱拉法葉艦）戰鬥系統。海軍指出，康定級艦戰鬥管理系統提升與雷達系統、防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力；另面對多重威脅環境，可有效進行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，以保存艦隊戰力，進行制海任務。

蔡適應透露，明年度新增3項超過百億元軍事投資，包括「F-16型機遠距精準武器籌購」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「高高空無人機系統」，其中康定艦艏B砲位已使用約20年的海欉樹防空飛彈，終於確定要更換為中科院研發的海劍二防空飛彈，艦上偵蒐裝備也將強化，以有效提升防空、反水面及反潛等整體戰力。

海軍在1989年向法國DCNS集團簽約採購6艘拉法葉級巡防艦（我國稱為康定級艦），該級艦採雷達匿蹤設計，能夠減低雷達反射截面積（RCS），降低被偵測的機率。當年海軍採購拉法葉艦時，原有意一併採購艦上配備的法製飛魚反艦飛彈和ASTER 15（紫苑）防空飛彈，但由於法方開出天價，導致海軍只好買空船回台，再由中科院安裝武器與作戰系統。

中科院在拉法葉級巡防艦上安裝雄風二型反艦飛彈和美製海欉樹防空飛彈，其中海欉樹飛彈為響尾蛇短程空對空飛彈艦射版本，因最大射程不到10公里，只能應付低空來襲目標，幾乎是過時的防空系統，讓拉法葉艦防空能力薄弱，無法因應飽和式威脅，甚至讓拉法葉艦被譏笑是遊艇，短小的海欉樹防空飛彈也經常被軍事迷笑稱為「牙籤」。

除了法國海軍採購5艘外，拉法葉級巡防艦艦外銷台灣與新加坡6艘，沙烏地阿拉伯採購3艘防空加強型，稱為利雅德級巡防艦。

▲今年敦睦艦隊由磐石艦（油彈運補艦）、田單（成功級艦）、武昌（康定級艦）3艘所組成，並展示先進的武器設備。（圖／記者張塵攝，2019.03.19）
▲康定級艦上配備海欉樹防空飛彈，防空性能明顯不足。（圖／NOWnews資料照）

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