海軍431億提升康定級艦戰鬥系統　海劍二取代海欉樹飛彈

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蔡適應透露，明年度新增3項超過百億元軍事投資，包括「F-16型機遠距精準武器籌購」、「康定級艦戰鬥系統性能提升」、「高高空無人機系統」，其中康定艦艏B砲位已使用約20年的海欉樹防空飛彈，終於確定要更換為中科院研發的海劍二防空飛彈，艦上偵蒐裝備也將強化，以有效提升防空、反水面及反潛等整體戰力。
海軍在1989年向法國DCNS集團簽約採購6艘拉法葉級巡防艦（我國稱為康定級艦），該級艦採雷達匿蹤設計，能夠減低雷達反射截面積（RCS），降低被偵測的機率。當年海軍採購拉法葉艦時，原有意一併採購艦上配備的法製飛魚反艦飛彈和ASTER 15（紫苑）防空飛彈，但由於法方開出天價，導致海軍只好買空船回台，再由中科院安裝武器與作戰系統。
中科院在拉法葉級巡防艦上安裝雄風二型反艦飛彈和美製海欉樹防空飛彈，其中海欉樹飛彈為響尾蛇短程空對空飛彈艦射版本，因最大射程不到10公里，只能應付低空來襲目標，幾乎是過時的防空系統，讓拉法葉艦防空能力薄弱，無法因應飽和式威脅，甚至讓拉法葉艦被譏笑是遊艇，短小的海欉樹防空飛彈也經常被軍事迷笑稱為「牙籤」。
除了法國海軍採購5艘外，拉法葉級巡防艦艦外銷台灣與新加坡6艘，沙烏地阿拉伯採購3艘防空加強型，稱為利雅德級巡防艦。