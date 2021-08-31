男友年薪150萬！她爸媽嫌少「洗腦逼分手」：全家靠妳了
男女朋友交往後，若想進展到婚姻階段，不免會開始在意對方的家庭財力狀況。就有位女網友無奈表示，父母認為現任男友年薪150萬太少，不停逼迫雙方分手，完整經過曝光更讓不少網友直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 16:46:16｜2021-08-31 16:46:50
原PO在論壇Dcard上發文訴苦「我家家境不怎麼好，爸媽都是從事勞力的工作，我當然知道很辛苦，他們也一直灌輸我『笑貧不笑娼，要嫁有錢人，交男友不要看長相看錢比較重要』的觀念，然後又一天到晚一直在說哪個親戚因為嫁有錢人全家不用煩惱吃穿，每次聽到真的都覺得超級煩」。
最終原PO靠著苦讀成功上了國立大學，出社會後也找到一份高薪的工作，卻仍被爸媽狂嫌棄「還不是沒辦法讓我們退休」，更不斷要求女兒與現在的男友分手，理由是男方年薪才150萬。每當原PO想要據理力爭，卻總變成家中的箭靶，「在別人家學歷好可能會被稱讚，但在我的家族裡，只會變成所有人砲轟的焦點，被嗆讓我讀書結果變得很自以為，看不起長輩」。
目前只要原PO一回到家，媽媽就會一直精神轟炸，嘴巴從來沒停過，不斷洗腦女兒「嫁給有錢人，全家靠妳了、快跟現任男友分手」，導致原PO非常討厭待在家，搞到她快有憂鬱症。
而完整的過程曝光後，吸引不少網友關注回應「男友年收都150了還有什麼不滿足的」、「這種家庭，最好跟家人保持適當的距離⋯⋯不能成為妳的避風港，還會一直扯後腿」、「想要嫁入豪門，要先看看自己有什麼條件⋯最後會發現，腳踏實地最好」、「這是種生孩子當買彩券的概念，真的只能搖頭」、「爸媽是電視劇看太多嗎！人生靠自己最實在」。（編輯：潘毅）