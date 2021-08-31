調研：晶圓代工受惠價漲量增　推升產值季增6%

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三星（Samsung）第二季營收為43.3億美元，季增5.5%，在擺脫德州二月大雪的陰霾後，三星位於奧斯汀的Line S2已於四月初完全恢復生產，並且全力加單生產以弭平該廠將近一個半月的投片損失。雖然因第一季投片量銳減有些微影響第二季產出，導致季增幅度略微受到限制，但受惠於CIS、5G 射頻收發器、OLED驅動 IC等產品強勁的拉貨帶動下，營收表現仍亮眼。
排名第三的聯電（UMC）仍受惠於PMIC、TDDI、Wi-Fi、OLED驅動 IC等需求驅動，產能利用率已逾100%，嚴重供不應求，因此持續對客戶進行價格調漲；加上價格較高的28/22nm新增產能陸續開出，帶動第二季平均售價上漲約5%，推升營收至18.2億美元，季增8.5%，市占大致持平在7.2%。
格羅方德（GlobalFoundries）第二季營收季增17.0%，達15.2億美元，位居第四名。其在2019年將美國廠Fab10及新加坡廠Fab3E分別出售給安森美（ON Semi）及世界先進後，陸續收斂產品線，專注於14/12nm FinFET、22/12nm FD-SOI、及55/40nm HV、BCD製程技術的發展，同時宣布擴大現有產品線產能，在美國及新加坡分別有新建廠計畫預計在2022下半年至2023年陸續貢獻營收；而Fab10雖已出售給安森美，但該廠在2020至2021年仍持續為ON Semi代工製造產品，直到2022年完成交割後方交由安森美獨立營運。
中芯國際（SMIC）則排名第五，第二季營收強勢季增21.8%，達13.4億美元，市占也提升至5.3%，主要動能來自包括0.15/0.18um PMIC、55/40nm MCU、RF、HV、CIS等各項製程需求強勁，且同樣持續調漲晶圓價格，此外14nm新客戶導入進度優於預期，15Kwspm產能目前已處於滿載狀態。
華虹集團合併營收排名躍升至第六，由於華虹宏力（HHGrace）及上海華力（HLMC）同屬華虹集團（HuaHong Group），兩者分別經營Fab1/2/3/7及Fab5/6，部分製造資源相互流通，因此本次將兩者合併計算為華虹集團；在華虹無錫Fab7產能擴張速度優於預期，來自NOR Flash、CIS、RF與IGBT等客戶拉貨力道旺盛，目前48Kwspm產能已達滿載運作狀態，加上八吋廠產能全數維持超過100%的稼動率，晶圓平均銷售單價逐季上揚3-5%帶動，第二季華虹集團營收季增9.7%，以6.6億美元位居第六名。
力積電（PSMC）在第一季營收排名首度超越Tower後，第二季仍維持強勢成長力道，P1/2/3廠包括Specialty DRAM、DDI、CIS及PMIC產品投片持續挹注；8A/B廠IGBT等車用需求大幅提升，在整體價格逐季上漲的驅動下，營收達4.6億美元，季增18.3%，排名第七。
世界先進（VIS）排名第八在DDI、PMIC、power discrete等需求維持、新加坡廠Fab3E新增產能開出、產品組合調整、及平均銷售單價續揚等多項有利因素推動下，第二季營收以季增11.1%首度超越高塔半導體，達3.63億美元。
排名第九的高塔半導體（Tower）在RF-SOI及工業、車載PMIC領域需求穩定，但受限於新增產能還未到位，營收僅小幅季增4.3%，第二季營收達3.6億美元。東部高科（DBHiTek）排名第十，則維持滿載水準已逾一年半，八吋PMIC、MEMS、CIS需求穩定貢獻，營收增幅多半來自平均銷售單價的提升，第二季營收為2.45億美元，季增12.0%。
展望第三季，晶圓代工產能短缺自2019下半年至今已延燒近兩年，雖然有部分新增產能陸續開出，但由於增幅有限，目前從訂單觀察，新開出產能也已預訂完畢，各晶圓代工廠產能利用率普遍維持在滿載水位，且持續處於產能供不應求的狀態。
加上車用晶片自今年第二季起在各國政府推動下大幅增加投片量，擴大產能排擠力道，導致晶圓代工平均售價續揚，各廠陸續調整產品組合以改善獲利水準。因此，TrendForce認為，第三季前十大晶圓代工產值將再創紀錄，且季增幅度將更勝第二季。