大亞旗下志光拚漁電共生太陽能　八大銀行聯貸57億元

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太陽能電廠將建置於台南市七股區三股子段，總面積約160公頃、總裝置容量為120MW，預計第一期85MW可於明(2022)年底完工掛錶；而第二期35MW則於2023年完工掛錶，預估未來20年至少可創造30億度發電量，等同4110座大安森林公園的吸碳量，營收可望突破120億。期盼透過養殖漁業場域與太陽能光電設備的共建，提升養殖生產環境，賦予土地利用多元性，並帶動能源分散供應，共創多贏優勢。
大亞集團再次攜手深耕綠色金融服務的永豐銀行，舉辦此次聯貸案。看準志光地面型漁電共生太陽能電廠所能帶來的再生能源前景，永豐銀行擔任管理銀行並邀集7家金融同業包括凱基銀行、元大銀行、王道銀行、台新銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、華南銀行共同參與，聯貸資金將全數用於案場建置，獲得超額認購1.6倍，總金額達新台幣90億元，充分展現銀行團對大亞集團深耕綠能的肯定。
繼去(2020)年完成台灣首件大型土地變更太陽能電廠建置案後，大亞集團持續關注合適案場，待志光能源太陽能電廠併網啟用後，集團旗下將有62座太陽能電廠，總裝置容量共計250MW，每年將貢獻15億的發電收入，共可供應9萬戶家庭1年所需用電。大亞集團齊心推動能源轉型，將能源串接於不同產業之間，提升光電綠能的社會經濟綜效，連結美麗家園的日常。