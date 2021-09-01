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緬甸政變後　中國亞洲事務特使首度獲邀訪問

▲自2月政變以來，中國外交代表首度獲邀訪問緬甸。圖為緬甸軍政府領導人敏昂萊。（圖／美聯社／達志影像）
▲自2月政變以來，中國外交代表首度獲邀訪問緬甸。圖為緬甸軍政府領導人敏昂萊。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-01 08:00:00

（中央社台北31日電）中國外交部發言人汪文斌今天證實，亞洲事務特使孫國祥於21至28日應邀訪問緬甸，會晤軍政府領導人敏昂萊。據中國官方外交日程，這是緬甸2月政變以來，中國外交代表首度獲邀訪問。

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據澎湃新聞，汪文斌下午在中國外交部例行記者會應詢時表示，孫國祥訪問期間分別會見敏昂萊（Min Aung Hlaing）與軍政府任命的外長溫蒙倫（Wunn Maung Lwin），就緬甸政局和中緬抗疫合作等交換意見。

汪文斌說，中國主張緬甸各黨各派從國家和人民的長遠利益出發，在憲法和法律框架下，透過政治對話找到解決問題的妥善方案。

他表示，中方積極支持緬方與東南亞國家協會（ASEAN）合作，落實東協涉緬甸五點共識，反對外部不當介入，將與國際社會一同為緬儘早恢復國家社會穩定，重啟民主轉型進程，發揮建設性作用。

汪文斌重申，中方將從兩國友好和人道主義出發，繼續為緬甸提供抗疫支持、加強疫情聯防聯控，維護兩國民眾的健康安全。

他並稱，緬方在會晤期間感謝中方的抗疫幫助，並向中方說明內部政局近況，表示緬方致力於維護國內穩定，抗擊疫情，發展經濟，改善民生，希望就此與中國、東協等友好國家和組織保持密切溝通合作。

緬甸軍方於2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的文人政府，激起緬甸民眾大規模抗爭。法新社近期援引緬甸監督組織資料報導，軍方殘酷鎮壓異議人士，已導致逾900人喪生。

緬甸政變發生後，敏昂萊曾於6月在緬甸首府奈比多接見中國駐緬甸大使陳海；東協也在同月派出特使訪問緬甸，並於8月初正式任命汶萊外交事務部第二部長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）出任東協的緬甸特使。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1100831

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