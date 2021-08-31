推動城市農耕　台船公司捐贈木邊框

台灣國際造船公司於今(31)日上午，在該公司行政大樓，舉辦社會公益捐贈儀式，將一批不同尺寸的木邊框，捐贈給國中小學，以推動城市農耕。台灣國際造船公司社會公益捐贈儀式，是由台船公司副總經理高建一、高雄市社區大學校長張金玉、前鎮區興仁國中校長王文正共同主持，台船公司管理處處長李燕強、環公處處長歐忠志、公共關係課課長王進添、鎮港社區大學主任吳季昕，以及快樂木頭人教室老師王炳文等人與會。
記者黃守作／高雄報導
2021-08-31 22:00:00
台灣國際造船公司副總經理高建一表示，該公司所捐贈的這批木邊框，是採購船用機械設備時，用於包裝固定的木材，每支的長度、厚度均為不同尺寸，平時收集並存放在環公處的資源回收場。
高建一說，這批木邊框，在經理、課長的指導及經過現場領班、承辦人的專業處理，將這批木邊框加工後，就非常適合用來設置小田苗圃，希望藉由這次有意義的捐贈活動，善盡企業社會責任、落實資源循環再利用的理念。
高建一指出，這批木邊框捐贈給國中小學後，該公司將協助在各國中、小學校規畫小田園，將園藝耕作融入到教育之中，提供都市學童可以學習種菜、照顧及採收作物的機會，讓高雄市變成一個可以種田、種菜的城市。