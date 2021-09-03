影／17個迪士尼驚喜彩蛋！《冰雪奇緣》中竟有他們的身影
大家的童年回憶裡，少不了迪士尼的電影陪伴，每一部都能深受大人小孩們的喜愛，而迪士尼中竟然有出現隱藏彩蛋，有的角色還會在別部電影中出來客串，大家在看電影中是否有發現呢？Youtube頻道「TEEPR 叭啦叭啦研究室」整理了 17 個迪士尼隱藏彩蛋，帶大家一探究竟！連風靡全球的《冰雪奇緣》中也有出現「他們」的蹤跡！
影像中心/綜合報導
2021-09-03 10:00:00
想必有看迪士尼電影的觀眾，對皮克斯的電影片頭都不陌生吧？Youtube頻道「TEEPR 叭啦叭啦研究室」在影片中提到，片頭的「跳跳檯燈」有客串電影《瓦力》，而《玩具總動員4》中，玩具們待的古董店裡，架上擺放的其中一個盤子，就印有出現《勇敢傳說》中梅莉達公主的氏族徽章圖案。
還有在2020年上映的《靈魂急轉彎》中，有一幕，隱藏了三個小彩蛋，不仔細看可能都沒發現，只能說迪士尼驚喜都藏在細節裡，給觀眾帶來很多驚喜呢！
影片中也分享，風靡全球的《冰雪奇緣》裡面竟然也藏了很多角色客串，在小時候的Anna和Elsa，用雪堆出來的玩具裡，就出現了《小飛象》Dumbo、《大英雄天團》的杯麵以及白雪公主以及王子，真的讓觀眾又驚又喜！
整個影片還有提及像是《汽車總動員》、《海洋奇緣》、《星際寶貝》等電影中有出現的隱藏彩蛋，看電影也能發現一點小驚喜，看完影片的網友也表示：「這一集超讚的欸，彩蛋的介紹順序基本都一環扣一環」、「超喜歡客串彩蛋的系列，講解的都很仔細，讓我們發現一些平常不會注意到的地方」下次看迪士尼的電影的時候，不妨也可以來找找有沒有驚喜彩蛋！（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權：TEEPR 叭啦叭啦研究室
完整影片：https://youtu.be/eMXDrGG5wEY