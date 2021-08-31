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國中生1學期被記「26警告」！媽見原因怒：又不是清潔員

▲有一位家長發現，自己即將升高中的兒子，因為被記了多次警告，導致影響到學校分發，讓她忍不住怒轟校方「侵犯受教權」。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有一位家長發現，自己即將升高中的兒子，因為被記了多次警告，導致影響到學校分發，讓她忍不住怒轟校方「侵犯受教權」。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-31 19:51:26｜2021-08-31 20:13:46

在台灣的各級學校都有著「記過制度」，來約束學生的品德發展。不過就有一位家長發現，自己即將升高中的兒子，因為被記了多次警告，導致影響到學校分發，讓她忍不住怒轟校方「侵犯受教權」。

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原PO在臉書社團《爆料公社》中代替當事人母親發文，她提到「（孩子）申請高中發現被學校記了很多很多警告，害她的小孩不能念比較近的文山高中，必須要花一個多小時去楠梓高中。因為不能上好學校，讓這位做媽媽的夜晚暗地哭了好幾天」。

從公開的成績以及獎懲明細中，可以發現這位學生成績相當優異，能夠排在全校的40上下，獲得的嘉獎也都與上課內容有關。不過他身上卻另有多達50支警告，理由多半為「打掃不盡責」，甚至光是國二下學期，就被記了多達26支警告。

▲該學生因為打掃工作不盡責，多次遭師長記警告。（圖／翻攝爆料公社）
▲該學生因為打掃工作不盡責，多次遭師長記警告。（圖／翻攝爆料公社）
最終在畢業前，該學生開始幫忙消毒桌子抵過，結果擦到畢業也只抵了6支警告，剩餘的警告也影響到高中分發，原本滿分40分的多元發展分數，該學生僅拿36分，擠不上原本想讀的鄰近高中，必須多花一個小時到更遠的高中就讀。該學生母親更質疑「孩子被記這麼多警告，學校為何沒有通知家長、沒有開任何一次檢討會，而且小孩又不是去學做清潔員的！」

貼文曝光後也引發網路瘋傳，不少網友也在臉書《爆料公社》上回應「打掃是每個人分工合作分配好的，學校是團體生活不是個人生活，他不打掃當然記警告阿，還是有啥特權？」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「有自覺的孩子會馬上改進，妳的孩子表現的無所謂，事後父母才來鬧事，難道都不會關心小孩在學校有什麼問題嗎」；不過也有人認為「一個學期26支警告真的太誇張了」、「警告這麼多了，都沒通知過家長到校嗎」、「感覺事情沒這麼單純」。

而根據《自由時報》報導，大樹國中校長趙莉霞表示，相關事情還在了解當中，會再聯繫導師了解情況，因為現在還在暑假期間，還要給相關處室一點時間，而且現在學生的新學校也已經分發了，要全盤性的了解，但一定會盡力處理；高雄市教育局則回應，這是個案問題，要再了解，如果家長有正式的陳情，會依程序了解狀況，再把處理結果回覆給陳情人。（編輯：潘毅）

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