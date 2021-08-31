國中生1學期被記「26警告」！媽見原因怒：又不是清潔員

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從公開的成績以及獎懲明細中，可以發現這位學生成績相當優異，能夠排在全校的40上下，獲得的嘉獎也都與上課內容有關。不過他身上卻另有多達50支警告，理由多半為「打掃不盡責」，甚至光是國二下學期，就被記了多達26支警告。
最終在畢業前，該學生開始幫忙消毒桌子抵過，結果擦到畢業也只抵了6支警告，剩餘的警告也影響到高中分發，原本滿分40分的多元發展分數，該學生僅拿36分，擠不上原本想讀的鄰近高中，必須多花一個小時到更遠的高中就讀。該學生母親更質疑「孩子被記這麼多警告，學校為何沒有通知家長、沒有開任何一次檢討會，而且小孩又不是去學做清潔員的！」
貼文曝光後也引發網路瘋傳，不少網友也在臉書《爆料公社》上回應「打掃是每個人分工合作分配好的，學校是團體生活不是個人生活，他不打掃當然記警告阿，還是有啥特權？」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「有自覺的孩子會馬上改進，妳的孩子表現的無所謂，事後父母才來鬧事，難道都不會關心小孩在學校有什麼問題嗎」；不過也有人認為「一個學期26支警告真的太誇張了」、「警告這麼多了，都沒通知過家長到校嗎」、「感覺事情沒這麼單純」。
而根據《自由時報》報導，大樹國中校長趙莉霞表示，相關事情還在了解當中，會再聯繫導師了解情況，因為現在還在暑假期間，還要給相關處室一點時間，而且現在學生的新學校也已經分發了，要全盤性的了解，但一定會盡力處理；高雄市教育局則回應，這是個案問題，要再了解，如果家長有正式的陳情，會依程序了解狀況，再把處理結果回覆給陳情人。（編輯：潘毅）