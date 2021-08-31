▲ 開車出門「孩」是坐好最安全　Ford 呼籲養成正確觀念確保孩童乘車安全

我是廣告 請繼續往下閱讀
在交通安全推廣上，Ford 自 2014 年起與靖娟基金會合作推廣國小交通安全教育，更連續多年支持靖娟基金會大型兒童交通安全宣導活動。此外，Ford 也從 2009 年開始導入「Ford 安全節能駕駛體驗營」（Ford Driving Skills for Life, DSFL），為不同族群的駕駛設計課程及道路實作，提供正確的安全駕駛觀念與技巧，迄今已累計超過 5,000 名學員親身體驗。今年（2021）雖因疫情暫停實體課程活動，Ford 仍持續關心用路人的行車安全，課程當中對於正確的車輛兒童安全座椅使用方式也都有著墨。
嬰幼兒難承受劇烈碰撞，汽車安全座椅反著坐更安全
根據交通部發佈資訊，國內 12 歲以下兒童乘坐小型車因未使用保護裝備，包括：安全帶、安全座椅等，所造成的傷亡人數不低，且據財團法人車輛研究測試中心的測試資料顯示，10 公斤的孩童，在時速 50 公里的狀況下煞車時，會產生 300 公斤的作用力，而嬰幼兒尚處於發育階段，因此頸椎較為脆弱，當遭受激烈撞擊時，會因慣性使嬰兒頭頸往前甩動而產生甩鞭效應（Whiplash），將造成劇烈搖動，恐導致脖頸斷裂、腦傷或危及生命安全。為守護嬰幼兒外出乘車安全，由交通部所推動的「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」已於 2020 年 9 月 1 號正式上路，新制規定年齡二歲以下幼童必須乘坐「後向式」幼童用安全座椅，二歲以上、四歲以下，且體重在十八公斤以下幼童，也應乘坐於車輛後方的幼童專用座椅，並「優先」選用後向式，以降低孩童於事故發生時，被巨大力量甩向前而造成嚴重傷害的機率。
汽車安全座椅使用四步驟，兼顧舒適與安全
交通部在 2016 年開始規定新型式之小客車皆應配備符合規定之兒童安全座椅固定系統（ISOFIX，International Standards Organization FIX），規範新車的座椅椅面需設有兩個下部固定裝置，並包含防止兒童安全座椅向前翻覆的上部固定裝置，以方便民眾正確且迅速安裝兒童安全座椅。Ford一般乘用車款都已採用 ISOFIX 標準。即便如此，市面上安全座椅樣式多元，為讓民眾能夠正確並快速安裝兒童安全座椅，國民健康署也提供民眾「後、安、固、指」4 個口訣。
- 「後」：只安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅
針對安全座椅安裝位置，如後座中央座位設有兒童安全座椅固定系統與三點式安全帶，會優先建議將兒童安全座椅安裝在後座中央座位，當事故發生時，可以遠離撞擊區域以及碎玻璃的割傷，還有車禍造成車體扭曲變形時擁有較多躲避空間；第二順位會是駕駛座後方，因台灣採左駕系統，基於保護駕駛的汽車設計結構，後座左側是相對安全的位置。
- 「安」：依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅
- 「固」：安裝完成後必須確認安全座椅穩「固」不搖晃
- 「指」：確認安全帶有確實繫緊嬰幼兒並保留一「指」寬的空隙
兒童乘車其他安全注意事項
根據安全座椅新制規定，年齡逾四歲至十二歲以下或體重 18～36 公斤的兒童，雖然不強制使用安全座椅，但在無法安全使用成人安全帶前，仍建議使用安全座椅或增高墊。另外也要提醒，坐在安全座椅或增高墊，兒童的背部要貼在座椅上，安全帶的位置最理想要在肩膀中間，不要勒到脖子。
Ford 也提醒家長，安全座椅具有效期限，若安全座椅遭遇過車禍後則不建議繼續使用，儘管外觀無異狀也可能已經失去保護的功能，這也是建議家長不要讓第二位孩童使用同一張安全座椅的原因，同時也不建議購買二手安全座椅，除非清楚知悉該安全座椅的使用歷史。