Kymco「Ionex尊榮換電」上線，九月限定促銷，年底前夜間換電免費

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有鑑於電動機車充電與換電所造成的部分不便，Kymco推出「Ionex尊榮換電」服務，騎士只需以手機透過app操作就能啟動「Ionex尊榮換電」服務，初期率先啟動車主訂閱之「Ionex尊榮換電」夜間服務，只要在晚上九點前透過手機App啟動「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，換電服務人員就會在隔日清晨六點前至指定地點為車主愛車更換電池，讓車主愛車可以有滿電電池可使用。
「Ionex尊榮換電」夜間訂閱服務，車主須將車輛停放於服務人員可抵達之位置，若社區停車場無法進入則無法提供該項服務；此外，未必免該項服務遭濫用，Kymco不建議車主在電池仍具一定電量下啟動該服務，若有高電量仍濫用狀況，Kymco將擬定相關罰則，讓該項服務可以確切地提供給需要的人使用。同時訂閱後需至專營經銷商更換專用坐墊，以利服務人員換電。
此外，為保障換電過程車主疑慮，Kymco換電服務人員將會全程錄影，避免爭議，同時Kymco服務人員未依約定完成換電，若責任非車主所造成，Kymco將會由專人聯繫，依據車主方便之時間、地點，再次提供免費尊榮換電服務。
目前「Ionex尊榮換電」第一波根據人口數選定六都36個行政區，未來也會逐步擴增服務範圍，服務區包含「台北市」大安區、大同區、松山區、萬華區、中正區、信義區、中山區，共計7區；「新北市」永和區、蘆洲區、板橋區、三重區、新莊區、中和區，共計6區；「桃園市」桃園區、八德區、中壢區，共計3區；「台中市」北區、中區、西區、南區、東區、大里區，共計6區；「台南市」東區、中西區、北區、安平區、永康區，共計5區；「高雄市」新興區、苓雅區、三民區、鹽埕區、前金區、鳳山區、左營區、前鎮區、鼓山區，共計9區。換電每次只要50元，每月最高上限只收499元，但「Ionex 尊榮換電」現階段提供夜間換電服務，年底前只要是i-One、S6、S7、S7R的車主都可免費享受「尊榮換電」。
除了「尊榮換電」，光陽為擴大建立服務口碑，年底前i-One、S6、S7、S7R的車主至能源交換站換電也都免基本費，目前Kymco已設立420座能源交換站，並預計在年底前完成設立1,000座能源交換站，將擴及便利超商、大型企業、加油站、大賣場等場域，強化換電方便性。
此外，為迎接開學購車旺季，Kymco也針對ionex系列電動機車推出最新優惠方案，除了上述今年底前尊榮換電免費與換電站換電免基本費外，i-One電動機車ionex補助4,800元，加上扣除最高地方政府補助與汰舊換新，車價僅要46,000元；S7不僅ionex補助提高到6,500元，地方政府最高金額優惠加汰舊換新，累加最高優惠金額可達30,500元（建議售價88,800元起）。