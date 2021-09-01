美股大泡沫即將破滅？專家：9月恐修正20%

雖然美國聯準會不斷重申通貨膨脹是暫時性的說法，仍無法消除市場上的擔憂。隨著標普500指數以及那斯達克綜合指數再創新高，有專家指出，目前美股走勢與1999年末網路泡沫崩盤前夕十分相像，預計9月就可能會出現10%至20%的修正。





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根據《CNBC》報導，標普500指數於8月30日收盤時再創新高，已經是今年第53次紀錄，而以科技股為主的那斯達克綜合指數也創下了第32次新高。與此同時，道瓊工業指數距離歷史高點只有1%的距離，顯示出美股行情處在相當高檔的位置。





BTIG股票及衍生品首席策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）接受《CNBC》採訪時指出，目前市場走勢正在模仿1999年末的網路泡沫，並可能會在下個月引發10%至20%的修正。伊曼紐爾警告，「一旦走勢逆轉時，後果恐怕會非常的嚴重。」





伊曼紐爾表示，這種股市走勢已經從「不可能」轉變成「習以為常」，「如果我們在1年前說通貨膨脹將會處於30年高點，美國10年期國債殖利率將達1.3%，且標普500指數現在會處於這個水平，那時候不會有人相信，你我都不會相信。」





伊曼紐爾警告，不斷創紀錄的走勢，掩蓋了近期的風險，包括Delta變種病毒病例激增、高通膨，以及聯準會（Fed）下個政策的不確定性，「美股的誘惑可能會持續下去，是時候保持冷靜了。」伊曼紐爾認為，當前的狂熱情緒，有可能會將標普500指數推高至5000點，較30日收盤價上漲10%以上，可能將會對市場增加更多的近期危險。





事實上，伊曼紐爾在今年春季末就已經發出修正警告，因為他看到CBOE波動指數（恐慌指數）伴隨著標普500指數以及那斯達克綜合指數一起上漲，伊曼紐爾表示，「這種跡象就暗示著股市回調，也就是去年9月發生的情況，消費者的信心驟降，也是我們另外一件擔心的事情。」





身為長期多頭，伊曼紐爾建議投資者將視野放遠，接受市場回調，「做好買入下跌10%、15%，甚至20%的心理準備，因為長期趨勢會更高，而且回調都會獲得回報，即使9月會相當艱辛，最終會在10月時迎來買入機會。」



