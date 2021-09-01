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商業活動陸續解封　巴西實施疫苗護照防疫

▲巴西疫情漸趨穩定，商業活動陸續解封，各地政府為鼓勵民眾完成免疫接種，規定進入集體活動場所者必須出示疫苗接種護照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西疫情漸趨穩定，商業活動陸續解封，各地政府為鼓勵民眾完成免疫接種，規定進入集體活動場所者必須出示疫苗接種護照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-01 10:42:58

（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西COVID-19疫情漸趨穩定，商業活動陸續解封，各地政府為降低疫情回溫的風險，鼓勵民眾完成免疫接種，規定進入集體活動場所者必須出示疫苗接種護照。

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全國市政聯盟（CNM）一項調查顯示，每10個巴西城市的其中4個在對民眾完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫遭遇困難，因為許多人沒有在預定日期前往疫苗接種站注射第2劑。

根據衛生部估計，超過850萬巴西人沒有接種第2劑COVID-19疫苗。缺席人數最多的州依序為聖保羅169萬人、里約熱內盧106萬人和米納斯吉拉（MinasGerais）102萬人。

巴西疫苗接種護照規定因地而異，聖保羅和里約熱內盧等市從明天起生效，聖埃斯皮里圖（EspíritoSanto）、亞馬遜、和塞阿拉（Ceará）等州，已採取類似規定。

聖保羅市衛生局採用的疫苗接種護照將透過手機應用程式e-saúdeSP運作，這項數位資源可用於超過500人的城市活動中出示疫苗接種證明。市政府建議，只有出示由數位疫苗護照平台認證的安全憑證或實體疫苗接種卡，才能進入活動現場。

里約熱內盧市上週公布的法令規定，必須接種COVID-19疫苗才能進入各種機構和服務場所。從9月1日起，進入健身房、體育場館、電影院、劇院、博物館、藝廊和藝術展覽以及演講會議廳等集體使用場所，以及前往公私立醫療院所做手術，都必須出示ConecteSUS平台認證的數位證明或實體疫苗接種卡。

美國、法國、以色列、奧地利、丹麥、義大利、希臘、葡萄牙和愛爾蘭等國家，都已採取這類措施。

聖保羅大學綜合診所醫院感染病學家柯斯塔（Álvaro Furtado）指出，鑒於難以減緩商業活動解封速度，設立疫苗護照制度將有助於防止病毒傳播，已完成疫苗接種的人比未接種任何疫苗的人染疫機率低很多。

柯斯塔強調，商業活動解封的速度必須根據疫情的發展調整，特別是源自印度的Delta變種病毒株開始在巴西流行，更要小心謹慎。

柯斯塔指出，疫苗護照必須配合其他大家耳熟能詳的非藥物措施，如戴口罩、保持社交距離和勤洗手等，防止新一波疫情爆發。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）認為，病毒傳染率仍偏高，現階段應避免舉行大型活動，尤其，Delta變種病毒株盛行，就算有疫苗保護，還不是舉辦有觀眾和群眾聚集活動的時候，只適合舉辦測試活動，對COVID-19的傳染進行科學評估。

克福里指出，在拒絕接種疫苗率較高的國家，疫苗護照的實施往往產生更大的影響，巴西人一般對疫苗接種的配合度很高，最新調查顯示超過95%的民眾已接種或樂意接種疫苗，設立這種機制對巴西人來說，應該不是大問題。（編輯：黃自強）1100901

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