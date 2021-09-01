Lotus Vision80電動車策略始動，最快2022年推出首款純電休旅作品!

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Lotus這次公布的四款電動車採用的是Lotus Premium architecture平台所打造，軸距範圍落在2,889mm–3,100mm的C-Segment與E-Segment之間， 電池與驅動系統將採用92-120 kWh的電池模組架構，並支援800V高壓快充系統，雖然未透漏馬達配置數量為何，不過Lotus宣稱這套系統最快可在3秒內將車速推升至100 km/h，率先在明年亮相的是代號132的SUV車型，從照片來看雖然無法看清整體輪廓，但LED頭燈採用的是最新分層式家族特徵，另外細窄的後視鏡預計將由攝影鏡頭取代，猜測體型與現行Tesla Model X及BMW iX5相近，接下來還有代號Type 132、Type 135的電動跑車及Type 134的休旅車陸續在2023至2026年間推出。
Lotus為了加速Vision80策略的推行，母公司吉利集團日前在中國武漢舉行了新廠房的奠基儀式，這座耗資12.3億美金的全新生產基地最快將於2024年完工，年產量最多可達15萬輛，未來該處將擁有先進的智慧測試場域，包括有可達時速230 km/h以上及16個彎道的測試賽道，其生產完成之車輛也將由全自動運輸車輛進行配送作業。執行長Matt Windle說到：Vision80策略是讓Lotus從一家小規模的英國跑車品牌推升至全球化企業重要布局，品牌的科技、性能及運動DNA亦是讓這項計畫成功的重要基石，在產品進步的過程中持續讓駕駛者感受到對駕馭的熱情依舊是Lotus所追求的目標。