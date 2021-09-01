加州滑雪勝地做足防備　暫逃卡爾多火吻

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太浩湖滑雪勝地近日直接的威脅是「卡爾多野火」（Caldor Fire）。今天早上的強風讓火勢威脅到南太浩湖市（South Lake Tahoe），昨天當地歷經前所未有的大規模疏散與撤離。
從舊金山驅車前往南太浩湖，過了50號公路第一個滑雪場是席耶拉度假村（Sierra-at-Tahoe Resort），占地2000英畝（約809公頃）、有75年歷史，訓練過奧運金牌選手，並曾經歷多次加州地震。
滑雪場昨天仍有火勢燃燒，不過「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，滑雪場的建物在29日晚間的大火中逃過一劫，主要是管理者提前防範。
29年來經營這家滑雪場的萊斯（John Rice）兩週來觀察卡爾多野火的發展，知道火勢可能到來，他和另一位經理聯手，從戶外與室內展開防禦。
他們先用防水的導風管膠帶封住空氣管道，把從遠處飄來的野火餘燼阻擋在外；並將重型設備移到停車場；此外，重新定位那些長得像大砲的造雪槍，以澆滅可能危及建築物的火焰。在辦公室內部，他們把重要的文件裝箱，連同電腦伺服器都搬走。
剛好在野火撲向滑雪場的前一個星期，有4輛消防車和12名救火隊員出現，伸出援手。他們是與滑雪場的保險公司簽約的私人救火隊，有些成員是加州森林防火廳（Cal Fire）退休隊員。野火連年燒，不但推高了保費，也增加保險公司的風險。在最後一刻的防禦工作，他們刮掉建築外觀的乾燥材料、鋸掉樹枝，並以阻燃凝膠浸透整個建築物的外牆。
滑雪場有開闊的雪道、防火道路、嚴謹的樹木管理和寬闊的柏油路面停車場，在某種程度擁有天然的防火帶。不過當火勢撲向滑雪場時，依舊燒到高大的針葉樹和紅冷杉。
萊斯和同事在撤離後收到通知，滑雪場的建物完好、電線也沒有融化，儘管目前還不能完全保證已經脫離卡爾多野火的威脅。
在野火的試煉中，萊斯說，其他的滑雪場也提供援助，在困難時刻互相幫忙，暫存設備、提供住宿給疏散的員工，正是這種同業的互相支持和團結，讓滑雪勝地能夠延續下去。（編輯：郭中翰）1100901