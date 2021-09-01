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知名車隊大數據發展事業處協理林念臻表示，為避免乘客在外招車增加染疫風險，近期著重發展APP叫車，也推行許多APP用戶優惠，鼓勵民眾多加利用。她也分享，就成果而言，近來APP叫車用戶比例從疫情前約60%，到現在上升到70多%，同時搭配多種服務，例如：「長者疫苗施打接送」等，也有分享路徑等功能讓家中成員放心，希望能提供民眾疫情期間更安全的搭車環境。
車隊全面推動車內清消 常備空氣清淨機
因應疫情，知名車隊業者全面推動車內清潔消毒，要求司機於每趟乘車服務前進行清消，除此之外，每台車必備「酒精消毒瓶」，供乘客上車時、下車前進行消毒。
平時習慣搭計程車上下班的王小姐說，疫情期間每次一上車，司機都會提醒掃描簡訊實聯制、進行消毒，落實防疫措施，再加上車上都有空氣清淨機幫助循環，搭車環境讓人安心又放鬆。
零接觸多平台支付 搭車便利、安全性再升級
林念臻協理表示，從數據上看來，雖然前幾個月疫情嚴峻時期，整體計程車搭乘量有下降，但是點數折抵車資及線上支付等零接觸交易方式比例，反而有上升趨勢，因此為了增添乘客搭乘的方便性，提供26種無現金支付方式，近來也新增不少點數平台可供折抵，省錢又安心，民眾可多加利用。
有些人搭車時喜歡戴耳機聽音樂，享受私人時光，乘客王小姐分享，自己最喜歡的一點就是APP有「不聊天(不與司機聊天)」、「不音樂(司機不聽音樂)」的選項，不僅搭車自在也能減少在密閉空間交談的風險。
資料來源：健康醫療網 解封安心搭車 車隊業者注重防疫再推點數折抵車資
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