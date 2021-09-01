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傳統治療存隱憂？ 維密雷射改善不良陰道環境
正常的情況下，成年女性的陰道內含有乳酸菌使得內部維持酸性的環境，當陰道內環境改變，菌叢失衡未獲得改善，反覆感染的問題便會周而復始的發生；其中，對於更年期後的女性來說，荷爾蒙分泌減少更是影響酸鹼值的關鍵。陳逸懃醫師表示，針對女性陰道環境的問題困擾，過去會以傳統治療如口服荷爾蒙或陰道塞劑為主，不過現階段已有陰道雷射，透過熱能的作用原理，使組織再生並恢復到以往的健康狀態，也成為私密處治療的新趨勢。
▲皮膚專科診所院長陳逸懃醫師
陳逸懃醫師進一步說明，新上市的維密雷射為二氧化碳飛梭雷射，透過汽化與熱效應剝離老廢組織，刺激膠原蛋白與血管新生並達到改善陰道內部環境；單次療程僅需6分鐘，透過全方位無死角探頭小光點雷射，精準控制能量，施打過程中少有疼痛不適感，術後恢復期也較短。
產後漏尿發炎感染求助無門 維密雷射改善多種婦科問題
診所院長泌尿專科余明螢醫師也分享，曾收治一名30歲女性，長期即有私密處反覆感染的困擾，生產完甚至出現漏尿的狀況，只要稍微咳嗽便會漏尿，因此經常使用護墊，也因為使用不當，幾乎每個月都到婦產科治療。余明螢醫師說明，護墊容易使陰部因為悶熱、潮濕而造成細菌滋生，發炎感染問題即使治療也會一再故態復萌。所幸，患者在接受維密雷射治療後，不僅改善反覆感染的問題，也緩解了漏尿的困擾，成效不僅老公發現，連婦科醫師也驚訝其看診次數減少很多，生活品質更優於產前。
余明螢醫師也提醒，進行療程後，三至七天內要避免性行為、泡湯、重訓等劇烈運動。同時也呼籲女性朋友，當「妹妹」出現不適的警訊時，應盡速尋求專業醫師治療，除了遵循醫師建議評估療程外，也提醒患者，私密處健康狀況與老化程度因人而異，仍須依照個人狀況與需求與專業醫師溝通評估。
▲診所院長泌尿專科余明螢醫師
資料來源：健康醫療網 產後及更年期女性私密處更脆弱？ 維密雷射改善多種婦科問題
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