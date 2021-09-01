鎖定台青　陸委會：中共加大對台文教統戰力度

中共近年積極推動各類看似優惠的措施，加大對我青年學生統戰工作的力度，吸引台灣青年赴陸就學、實習及就業，陸委會近日送至立法院的「兩岸關係之現況與未來發展」報告提醒，國人應注意陸方相關對台措施背後的政治意圖，及陸方近期在政治、社會、經濟等各層面的實際發展現況、潛藏的風險危機，以保障自身權益，避免落入中共統戰圈套。
記者余祥／台北報導
2021-09-01 10:42:54｜2021-09-01 10:43:02
陸委會報告指出，因應109年受疫情影響，陸方改採網路連線視訊等形式進行對台統戰宣傳，期維繫兩岸文教交流熱度，政府已請國內學校自109年12月1日起，如與陸方辦理學生教育交流視訊活 動，也須在「赴陸教育交流活動登錄平台」進行填報，以健全我師生參與兩岸交流的安全網絡。
陸委會說，中共積極推動對台各項優惠措施，加大對台文教統戰力度，陸委會持續會同相關部會關注並掌握中共相關對台作為，強化兩岸文教交流相關安全管理措施，鞏固兩岸交流安全防護網；適時揭露中共操作惠臺融合統戰企圖的相關資訊。
陸委會表示，中共對境外資訊向來管制嚴格，以致陸方民眾不易瞭解台灣發展現況的正確資訊。政府支持兩岸文教交流立場不變，為增進兩岸人民相互瞭解，發揮台灣民主社會、多元文化影響力，本會結合民間力量辦理多項兩岸青年學生交流計畫，分享台灣民主自由、多元文化、人權法治的社會發展經驗，進而增進青年學生對兩岸關係發展的瞭解。
陸委會說，待「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情緩和後，陸委會將持續推動優質文教交流，強化兩岸文教交流內涵品質，並促進兩岸資訊對等流通，對中國大陸傳遞台灣民主法治、多元創意、開放自由的社會價值及生活方式，增進雙方人民相互理解。