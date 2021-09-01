崑山科大瞄準綠能、智慧電網　逾5成畢業生月薪破4萬

台灣面臨少子女化問題，年輕學子在大學科系選擇上也更嚮往具有專業技術的學門，以便求職，近年異軍突起的崑山科大也成為私校黑馬，以智慧自動化及綠色科技發展為主軸，更引進康乃爾大學智慧電網系統，也是國內唯一的私立科大智慧電網訓練中心，致力產學鏈結的成果，則是讓畢業生平均月薪83%高於3萬、54%高於4萬，為中南部私立科大第一。





我是廣告 請繼續往下閱讀

少子女化問題已延燒至大學端，各校也使出渾身解術自我精進，在粥多僧少的大專校院環境下保有優勢，其中崑山科技大學更是近年黑馬，主打創下及奠定深厚基礎的工學院，更以智慧自動化及綠色科技發展為主軸，銜接產業。





崑山科技大學工學院目前設有機械、電機、電子、環工、材料、資工、機器人及電遊等8個系及8個研究所， 且為符合目前產業界人才需求，工學院內更以智慧自動化及綠色科技發展為主軸，包含精密機械、機電控制、人工智慧、智慧製造、綠色材料及5G通訊領域應用等相關技術。





在不斷精進整合特色實驗室，提供學生深入學習所需的軟硬體設備下，更爭取到教育部類產線人才培育計畫，包含了車用零組件生產自動化之類產業環境工廠建置暨人才培育計畫、織物染整及印花類產線基地計畫、智慧聯網自動光學檢測實作環境計畫。





▲崑山科大獲補助建置iPAS考場，讓學生有實作場域。（圖／資料照片）

同時建置產業菁英訓練基地，更是全國唯一同時通過3個產業菁英訓練基地，分別為iPAS機器人工程師、iPAS機聯網、iPAS感知系統工程師，經由這些基地訓練，學生畢業即擁有證照，讓新鮮人起跑點不落後。





此外，綠能科技也是崑山科大發展特色之一， 綠能中心研究團隊聚焦在「節能」、「創能」、「儲能」及「系統整合」等四大主軸，鏈結沙崙智慧綠能科學城、周遭大專校院研究團隊與在地綠能產業，將人才培育、產業影響力、環境建置等面向列為推動重點。





▲綠能中心研究團隊聚焦在「節能」、「創能」、「儲能」及「系統整合」等四大主軸。（圖／資料照片）

藉由完善的師資設備、落實的資源整合和密切的產學合作，崑山科大育才成績也亮眼，培養出業界所需的實務專業人才，根據遠見雜誌調查2021企業最愛私立科大，崑山科大躍升為全國第6名， 而根據104人力銀行調查，崑山科大畢業生平均月薪83%高於3萬，54%高於4萬，為中南部私立科大第一，崑山科大致力於產學鏈結，讓畢業學子在職場上也能擁有黃金競爭力。



