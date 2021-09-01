日本真子公主擬年內結婚　首度不辦婚禮隨夫赴美

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29歲的小室與同齡的真子2017年宣布訂婚後，被週刊雜誌陸續爆料小室圭的母親和母親前未婚夫之間有金錢糾紛，掌管日本皇室事務的宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，至今連訂婚儀式都尚未舉辦。
日本放送協會（NHK）報導，小室今年5月從美國紐約州的福坦莫大學（Fordham University）法學院畢業，7月參加紐約州司法考試，預定12月放榜，小室目前仍待在美國。
相關人士表示，小室未來將在紐約的法律事務所工作，真子與小室正規畫於今年內登記結婚，並將隨夫赴美定居。
兩人預計將不會舉行任何儀式，包括皇室訂婚的「納采之儀」、告別日皇與皇后的「朝見之儀」，以及女性皇族訂婚與結婚時在皇居與宮殿所舉行的所有儀式，全部都不會舉行。
根據日本法律規定，真子婚後將脫離皇籍，不再是皇室成員。
朝日新聞報導說，依法律規定，皇族脫離皇籍時將獲得一筆補助金（一時金），以維持前皇室成員的品位，真子最多可獲得1億5250萬日圓的補助金。
但因補助金的財源來自稅金，加上小室母親的債務糾紛受到外界批評，有人認為，這等於是用人民血汗錢幫小室的母親還債；因此真子有意不領這筆錢，宮內廳與日本政府正研擬減少補助金金額或是否以特例方式讓真子不領。
真子與小室圭2017年9月訂婚後，不斷有週刊雜誌爆料小室母親的債務糾紛，外界對兩人的婚事評價兩極，也有人勸他們不要結婚。
不過，真子去年11月發表書面聲明，表示結婚是「必要選擇」，顯示對與小室結婚一事意志堅定。文仁此後則說，他同意真子的婚事，雖然他也知道很多人並不支持，認為小室有必要好好說明債務糾紛原委。
小室今年4月透過律師發了28張A4紙的說明文給媒體，文中鉅細靡遺說明母親與母親前未婚夫之間的金錢問題，並寫道：「我結婚的心意不變。」（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100901