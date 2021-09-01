阿富汗人道援助不能斷　美核發特定許可避制裁

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阿富汗原本就重度仰賴外國援助，美國財政部核發特定許可之前，各界原本擔心華府對塔利班的制裁可能會讓阿富汗的人道危機加速惡化。
美國財政部官員表示，核發特定許可證「是目標明確的人道援助，目的在協助阿富汗人民」。他又說，援助項目不會落入塔利班政權手中。
美國財政部核發特定許可證時，通常不會對外公開。
聯合國指出，阿富汗半數人口、多達1800萬的人需要援助；當地4年來第2度遭乾旱侵襲下，5歲以下孩童有一半嚴重營養不良。
拜登政府表示，儘管華府將塔利班列入「特別指定的全球恐怖分子」（Specially Designated Global Terrorist）黑名單，美國承諾將不打斷阿富汗境內的人道主義工作。
然而，美國財政部官員說，其他制裁仍將繼續實施，包括凍結塔利班在美國的資產，以及禁止美國人與塔利班往來，包括提供資金、商品或服務等。
儘管美國制裁制度通常包含人道豁免，批評人士說，美方對諸如伊朗、委內瑞拉下達的重度制裁令，往往導致人道團體為避免觸怒華府而打消救援念頭。
塔利班已表示將尊重人權，也不會讓阿富汗淪為恐怖分子的基地。塔利班同時表示，只要援助工作不被用來左右阿富汗政治，就歡迎相關團體續留阿國。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100901