中國擬調節過高收入　官媒也在猜界線

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報導說，「言外之意，年收入50萬元（約新台幣215萬元）以上，可以認定為高收入家庭」。
8月17日舉行的中共中央財經委員會第十次會議還提及「過高收入」一詞，也稱將「合理調節」，並鼓勵高收入人群和企業更多回報社會，備受矚目。報導說，截至目前，學界及官方尚未提出「過高收入」的界定標準，但在經濟領域，一些相似的概念或可提供參考。
招商銀行聯合貝恩公司發布的「2021中國私人財富報告」顯示，2020年，中國可投資資產在1000萬元以上的中國高淨值人群數量達262萬人；預計到2021年底，中國高淨值人群數量將接近300萬，而這部分人掌握的可投資資產總規模接近84兆。
而胡潤研究院發布的「2021世貿港珠澳口岸城—胡潤全球富豪榜」顯示，中國擁有10億美元的企業家達到1058位，成為世界上第一個擁有1000位已知10億美元企業家的國家。
報導沒有給出答案，僅提問「1000萬元和10億美元，哪一個會是過高收入的界限？」
而針對高收入、過高收入如何調節，報導引述人社部原勞動工資研究所所長、中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，調節高收入群體，首先就是稅收。「對高收入者，個人所得稅一定是應徵盡徵」，此外，財產所得稅、資本利得稅，以及房地產稅、遺產稅、贈與稅等都應該有優化調整。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1100901