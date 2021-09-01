COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國擬調節過高收入　官媒也在猜界線

▲中共中央財委會日前會議提出要「合理調節」高收入與過高收入，但未明確定義。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共中央財委會日前會議提出要「合理調節」高收入與過高收入，但未明確定義。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-01 17:28:18

（中央社台北1日電）中共中央財委會日前會議提出要「合理調節」高收入與過高收入，但未明確定義。官媒昨天刊文討論何為「高收入」，至於「合理調節」，有專家表示，對高收入者，個人所得稅一定是應徵盡徵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
人民日報社旗下的「中國經濟週刊」8月31日題為「共同富裕新路徑：多高收入會成為調節目標？」的報導表示，國家統計局局長寧吉喆2019年曾表示，中國擁有全球規模最大、最具成長性的中等收入群體。中等收入群體的標準是，以中國典型的三口之家的年收入在人民幣10萬元至50萬元之間。

報導說，「言外之意，年收入50萬元（約新台幣215萬元）以上，可以認定為高收入家庭」。

8月17日舉行的中共中央財經委員會第十次會議還提及「過高收入」一詞，也稱將「合理調節」，並鼓勵高收入人群和企業更多回報社會，備受矚目。報導說，截至目前，學界及官方尚未提出「過高收入」的界定標準，但在經濟領域，一些相似的概念或可提供參考。

招商銀行聯合貝恩公司發布的「2021中國私人財富報告」顯示，2020年，中國可投資資產在1000萬元以上的中國高淨值人群數量達262萬人；預計到2021年底，中國高淨值人群數量將接近300萬，而這部分人掌握的可投資資產總規模接近84兆。

而胡潤研究院發布的「2021世貿港珠澳口岸城—胡潤全球富豪榜」顯示，中國擁有10億美元的企業家達到1058位，成為世界上第一個擁有1000位已知10億美元企業家的國家。

報導沒有給出答案，僅提問「1000萬元和10億美元，哪一個會是過高收入的界限？」

而針對高收入、過高收入如何調節，報導引述人社部原勞動工資研究所所長、中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，調節高收入群體，首先就是稅收。「對高收入者，個人所得稅一定是應徵盡徵」，此外，財產所得稅、資本利得稅，以及房地產稅、遺產稅、贈與稅等都應該有優化調整。（編輯：翟思嘉/沈朋達）1100901

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀