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國內各廠牌施打後副作用揭露　莫德納第二劑「感受最深」

▲中央流行疫情指揮中心說明各廠牌疫苗施打後，七天內症狀統計。圖為施打疫苗示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心說明各廠牌疫苗施打後，七天內症狀統計。圖為施打疫苗示意圖。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-09-01 16:00:39｜2021-09-01 16:06:00

新冠肺炎疫苗各廠牌民眾各有所好，今（1）日中央流行疫情指揮中心首度公開接種疫苗後七日內常見症狀與生活影響比較。指揮中心指出，18到49歲較50到64歲或65歲以上容易發生副作用。全身不適的部分，以疲倦、肌肉痛與頭痛較常發生，而發生比率AZ是第二劑低於第一劑，但莫德納是第二劑高於第一劑。

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指揮中心指出，彙整資訊後發現，民眾施打AZ第一劑七天內，注射部位疼痛、疲倦與肌肉痛為前三名。AZ第二劑則是注射部位疼痛、疲倦與注射部位腫脹；莫德納第一劑則是注射部位疼痛、注射部位腫脹、疲倦。莫德納第二劑為注射部位疼痛、疲倦與肌肉痛。

值得關注的是莫德納第二劑前三大症狀發生率較第一劑高，部分發生率從第一劑的30%上升到第二劑的60%以上。至於施打高端第一劑注射部位疼痛、疲倦與肌肉痛為最常發生的症狀，發生率從10到30%不等。

而關於接種疫苗後七日內生活影響部分，施打AZ第一劑後有10%多的民眾無法工作，第二劑則降低到2%。接種莫德納第一劑後有近6%的人無法工作，第二劑則提高到20%的民眾無法工作。至於打高端第一劑後則有5%的人無法工作。

指揮中心也表示，自8月15日國人接種疫苗，接種完兩劑達14天產生保護力的共有66萬人，但接種完兩劑達14天卻還是發生突破性感染的有8例，而這8例施打的廠牌都是AZ。

指揮官陳時中表示，今天公布各廠牌的施打後症狀，不是為了推廣任何疫苗，他強調所有疫苗都是憑著自己的意願做自由選擇，而指揮中心現階段目標就是拉高第一劑施打率，打到一定程度就會開始擴大第二劑的施打，至於第三劑也規劃可能在明年或後年展開，至於第四劑也開始在討論了，希望能積極提高施打涵蓋率，保護國人健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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