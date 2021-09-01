國內各廠牌施打後副作用揭露　莫德納第二劑「感受最深」

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值得關注的是莫德納第二劑前三大症狀發生率較第一劑高，部分發生率從第一劑的30%上升到第二劑的60%以上。至於施打高端第一劑注射部位疼痛、疲倦與肌肉痛為最常發生的症狀，發生率從10到30%不等。
而關於接種疫苗後七日內生活影響部分，施打AZ第一劑後有10%多的民眾無法工作，第二劑則降低到2%。接種莫德納第一劑後有近6%的人無法工作，第二劑則提高到20%的民眾無法工作。至於打高端第一劑後則有5%的人無法工作。
指揮中心也表示，自8月15日國人接種疫苗，接種完兩劑達14天產生保護力的共有66萬人，但接種完兩劑達14天卻還是發生突破性感染的有8例，而這8例施打的廠牌都是AZ。
指揮官陳時中表示，今天公布各廠牌的施打後症狀，不是為了推廣任何疫苗，他強調所有疫苗都是憑著自己的意願做自由選擇，而指揮中心現階段目標就是拉高第一劑施打率，打到一定程度就會開始擴大第二劑的施打，至於第三劑也規劃可能在明年或後年展開，至於第四劑也開始在討論了，希望能積極提高施打涵蓋率，保護國人健康。
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