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國泰醫院心血管中心醫師蘇彥伯表示，心肌梗塞或急性冠心症，隨著供應心臟養分的冠狀動脈因年齡、高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸等因素逐漸退化，產生斑塊堆積在血管內皮中造成阻塞，進而造成心肌缺氧和胸悶、胸痛等症狀。日積月累的斑塊若造成冠狀動脈血流的急性阻斷，甚至可能造成休克或猝死。
一般而言，冬季氣溫度驟降，容易造成血管收縮甚至痙攣，這時原本狹窄的血管會變得更嚴重，而引發急性症狀，這也是為什麼大眾普遍覺得心肌梗塞好發在冬天。其實夏季氣溫超過30℃時，發生急性冠心症的風險也會漸漸升高，當溫度超過31.5℃，風險會增加近3成；每上升1℃，整體的死亡風險會增加3％，若患者伴隨有糖尿病，更會增加冠心病死亡的風險。
為什麼高溫會造成心血管疾病風險上升？學理上來說，溫度上升會導致血液黏滯性增加、膽固醇上升、血管內皮受損，進而增加血栓形成機會。高溫造成的體液減少更會加重上述現象，過度的脫水在某些患者身上甚至會發生低血容休克，或是因電解質不平衡而發生致命性的心律不整。值得一提的是，不只是高溫，許多研究也發現，處在忽冷忽熱過高的溫差（大於8.5℃），或是缺乏空調而持續悶熱的室內環境下，一樣會增加急性冠心症發生的風險。台灣的氣候不時有破紀錄的高溫或日夜溫差變化劇烈情形，心血管疾病患者不可不慎！
三高、抽菸、糖尿病及洗腎患者，屬於高風險族群
典型的心肌梗塞症狀是胸悶、胸痛，疼痛可以連到肩膀、後背或頸部，同時伴隨頭冒冷汗、喘不過氣等，嚴重時會造成低血壓休克、甚至心律不整或心臟停止而昏厥或猝死。有抽菸習慣、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、腎功能不全或洗腎患者、高齡等都屬於高風險的族群。
預防方法為高溫警訊時避免從事劇烈戶外活動，外出時做好遮陽，避免陽光直曬，同時補充足夠水分避免脫水。室內環境保持涼爽通風，空調溫度設定在26~27℃，不但省電，還可避免室內外溫差過大，反而造成不適，甚至增加急性冠心症的機會。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 室內外溫差逾8.5℃ 高溫增心肌梗塞機會
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