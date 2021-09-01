麥當勞報報改名！3大好禮改版免費拿

台灣麥當勞今（1）日宣布，「麥當勞報報APP」即日起全新版本上線，並更名為「麥當勞APP」，同時推出行動版儲值點點卡，只要完成下載或是更新，最高即可免費獲得3500積分，相當於免費吃一份六塊麥克鷄塊套餐還有剩，改版三大亮點也納入了零接觸趨勢。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-01 15:00:08
台灣麥當勞表示，自2016年推出的「麥當勞報報APP」累計會員已超過600萬人，而即日起進行上線以來最大規模改版，全新升級且更名為「麥當勞APP」，從顧客需求出發，三大功能包含「行動點點卡」、「天天出任務、天天賺優惠」、「隨買店取」，打造新的線上消費體驗。
「行動點點卡」主打免掏卡、免靠櫃，手機綁定就能使用，可透過信用卡線上儲值，不論在櫃檯或自助點餐機都能完成付款，全程支付零接觸。而舊版本的「天天設天氣享優惠」改為「天天出任務、天天賺積分」，透過每天登入APP完成簽到或參與任務，都可賺分累點，再搭配點點卡，消費10元累積1點，餐點免費換。
另外，為讓支付體驗更完整，台灣麥當勞新增「隨買店取」服務，可透過AP購買電子商品券，且能在全台餐廳兌換，櫃台、自助點餐機、得來速都適用。業者表示，月底前成功更新並首次登入，即獲得限量300萬名的500點積分，而首次完成實體點點卡綁定之用戶，即獲得3000積分，每30積分可兌換1點，等同獲贈116點，搶功雲端商機。