我是廣告 請繼續往下閱讀
此研討會同時透過Youtube線上直播，逾150位國際醫療專家參與觀看。由林口長庚醫院馮思中副院長主持，並邀請邱政洵副院長及呼吸胸腔科系林恕民醫師兩位專家擔任講師，邱政洵副院長是衛福部新冠肺炎專家小組、林口長庚防疫總指揮暨長庚醫院感染控制委員會主席，林恕民醫師則是台灣疾控中心重症諮詢委員會委員，在研討會中分享疫情大流行下台灣的現況和對醫療服務的挑戰與管理，同時雙方專家皆以醫療管理者角度，探討更有效的因應策略。
感謝台灣援助 盼雙方賡續交流
馬來亞大學主代表Dr. Tharani Loganathan，為馬大醫學院社會和預防醫學系教授，她致詞時表示，台灣在今年五月雖曾爆發本土個案，但迅速穩定了疫情，讚佩台灣有效的防疫措施及國人自律的表現，她也非常感謝長庚醫院在疫情間，持續關懷國際合作夥伴，期盼雙方賡續交流，攜手渡過每一個難關。
新南向計劃不中斷 視訊交流促合作
長庚醫院行政中心蘇輝成副總執行長表示，鑑於全球疫情恐難在短時間結束，長庚承辦的新南向計劃不會受疫情而中斷，將藉由網路衛教資訊及影片分享等方式繼續辦理，例如防疫交流視訊會議、專科研討會、線上產業媒合會等，以促進目標的達成，同時積極規劃未來合作計畫，待疫情緩和後即可啟動。
資料來源：健康醫療網 長庚與馬來亞大學攜手 共同研擬對抗COVID-19
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊