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美CDC研究：COVID-19患者罹心肌炎風險大增16倍

▲美國新研究顯示，COVID-19讓罹患心肌炎風險大增16倍，提供支持接種疫苗的有力論據。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國新研究顯示，COVID-19讓罹患心肌炎風險大增16倍，提供支持接種疫苗的有力論據。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-01 17:39:10

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國今天公布的新研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）讓罹患心肌炎風險大增16倍，提供支持接種疫苗的有力論據。

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法新社報導，心肌炎和相關風險心包膜炎先前與輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）COVID-19疫苗本身有關，特別容易發生在青春期男孩和年輕男性身上。

不過，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的新報告，這樣的風險在感染COVID-19後遠遠高出許多。

研究分析150萬名COVID-19染疫患者和3500萬名未染疫者的醫院紀錄，看患有心肌炎者的比例為何，並按年齡及性別對他們進行分層。

研究作者寫道：「整體而言，心肌炎在COVID-19患者和非患者身上都不常見，不過，COVID-19與心肌炎風險增加顯著相關，風險隨年齡族群而異。」

COVID-19患者罹患心肌炎風險增加，在16歲以下族群最為顯著，罹患心肌炎風險是同年齡層未感染COVID-19族群的37倍，其次依序為為75歲以上者、65到74歲者，和50到64歲者。

研究指出，目前還不清楚這種現象確切的背後因素，不過可能與心臟遭病毒感染有關，或者在16歲以下族群中，可能與多系統發炎症候群（multisystem inflammatory syndrome）有關。

CDC這份研究特別指出上週公布在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）的以色列研究人員的報告，該報告發現信使核糖核酸（mRNA）疫苗會增加心肌炎風險3倍。

該份報告也顯示，COVID-19會使罹患心肌炎機率大增18倍，大致與CDC的新研究吻合。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1100901

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