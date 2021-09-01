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全球政經局勢起伏　辜朝明談美中台三方變局！

▲《財訊》日前專訪經濟學家辜朝明，透過他敏銳的觀察，剖析政經潮流， 分析美中台未來可能的變局。（圖／財訊雙周刊）
▲《財訊》日前專訪經濟學家辜朝明，透過他敏銳的觀察，剖析政經潮流， 分析美中台未來可能的變局。（圖／財訊雙周刊）

財經中心/綜合報導

2021-09-01 16:06:37

全球政經局勢隨著新冠肺炎疫情起伏而變化，地緣政治上，美國、中國的競爭全方位展開，從軍事角力到半導體產業，台灣被推上風口浪尖，國際關注度大增。對此，《財訊》日前專訪經濟學家辜朝明，透過他敏銳的觀察，剖析政經潮流， 分析美中台未來可能的變局。

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首先，針對美國總統拜登的執政成績如何？怎麼評估對台灣的利弊？辜朝明指出，這不是經濟議題，這是個外交議題。拜登真的重視民主、人權等基本價值，這些川普都不在乎。如果是川普執政，他可能前一天還在感謝台灣，但隔天的發言就大轉向，所以我認為拜登執政可以建立更穩定的美台關係。在更多的面向上，台灣可以和美國分享，這對於長遠的合作非常重要。毫無疑問的，拜登對台灣比川普更好。

而拜登的外交基調也是對抗中國，他找來更多同盟國家，美國和日本、歐洲的關係更緊密，這是遠比川普更好的策略。拜登的策略讓傳統的同盟國再次團結；除了美國，還有別的國家艦艇來到台灣附近海域，例如英國、法國，這是一種宣示性的動作，是過去無法想像的。

近來台日關係緊密，各界都關心未來會有哪些發展，辜朝明觀察，中國的軍力日益強大，日本必須要維護自己的安全。在這種壓力下，日本和台灣的關係更密切，雙方的交流延伸到安全議題，而非像過去只限於經濟。現在，日本已將台灣視為安全上更重要的一環。翻開日本的報紙，每天都可以看到台灣的新聞，這是過去一、二年沒有的事，現在卻發生了。表示日本人對台灣多麼有興趣。我想是因為台、日共同面對中國的挑戰，這是很大的變化，當然，這對台灣也是好事。

辜朝明進一步提到中國經濟以及產業前景的看法，他指出中國現正面臨「中等收入陷阱」，當人均國民所得超過一萬美元時，經濟成長會停滯，企業離開中國、不利於經濟成長。

另外對於美國聯準會什麼時候會縮表、升息？該篇專訪中他也解釋，現在這麼多變種病毒，我不認為誰可以預測經濟，也許問流行病專家會比經濟學家好。至於通貨膨脹，我同意聯準會的看法，「是暫時的」。一旦就業回復，經濟將恢復正常，通膨也將比現在低。

辜朝明指出，現在已經是完全不同的世界，通膨率在高檔，GDP已經回升至疫前，貨幣供應量大增，我不認為應該持續QE政策，應該開始縮減購債（taper），之後再升息。雖然聯準會還沒有公布縮表進度，這個動作至少要進行一年，升息將是縮表後一年的事。

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