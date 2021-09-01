網紅痛批「台灣人圍剿我」！原因曝光　陸網全臉綠：丟臉

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隨後，該女子隔幾天又上傳一部影片，內容表示「我告訴你那些酸民！中國只有一個！我前幾天在法國街頭看到中國銀行，非常多人都說身在海外能理解妳的心情，結果過了幾天，私信湧入一堆罵我的訊息，用一堆我不懂的字眼，包括一些敏感的字眼，後來我才發現，原來是上一支影片在台灣火了！你們因為在意，你們不承認這事實，就來謾罵我，我告訴你，我沒在怕！中國只有一個，你們就是台灣省」。
原以為大力展示愛國情操，能獲取中國人力挺，沒想到登上微博熱搜後，不少大陸網友紛紛傻眼表示「別再刻意製造對立啊大姐...無中生有，拿出證據吧」、「愛國永遠沒錯，但是要分清楚是真愛國還是利用人們的愛國心情」、「你是在靠愛國心賺錢吧，別丟臉了」、「這戲加的可多了，鋪多久了？」、「感覺是台灣高級黑呀」、「都是生意人，你懂我懂，別再拿愛國心出來丟人了，灣灣都看笑話了」。
而也有台灣網友不忍吐槽「我能理解在陌生的地方看見跟自己有關的事物，會有一種熟悉感；但是把一切歸為自己國家的強大就有點超過了，不過為此去加她私人社交帳號，專門去罵人的，我也是無言，總之，身為台灣人，我真的沒有看到什麼相關的新聞」、「完全不知道妳是誰，又是誰要罵了，台灣還真衰」。（編輯：張嘉哲）