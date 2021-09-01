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網紅痛批「台灣人圍剿我」！原因曝光　陸網全臉綠：丟臉

▲一名女網紅表示自己在法國看到中國銀行，對自己國家感到驕傲，痛批影片被台灣人湧入謾罵。（圖/抖音＠G_Z999999999）
▲一名女網紅表示自己在法國看到中國銀行，對自己國家感到驕傲，痛批影片被台灣人湧入謾罵。（圖/抖音＠G_Z999999999）

編輯中心/綜合報導

2021-09-01 16:16:07

近日抖音流傳一段影片，內容是一名女網紅在法國里昂所拍攝，影片內容提到「身為中國人真的感到非常驕傲，因為在法國能看到中國銀行」，直呼中國真的是強國，結果過沒幾日，她再度上傳另一支影片，表明自己上一支影片「被台灣網友圍剿謾罵」，消息曝光後，連大陸網友都看不下去，嗆聲「用愛國心賺錢真是丟臉」，引發極大迴響。

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該名女子先在影片中激動表示「我就想說一件事情！當中國人真的太驕傲了！看看這是什麼！我們中國這麼強大！在法國有咱們的中國銀行」甚至激動到哽咽表示「反正我也不會表達，就是覺得自己很自豪，我要去逛街了」。

隨後，該女子隔幾天又上傳一部影片，內容表示「我告訴你那些酸民！中國只有一個！我前幾天在法國街頭看到中國銀行，非常多人都說身在海外能理解妳的心情，結果過了幾天，私信湧入一堆罵我的訊息，用一堆我不懂的字眼，包括一些敏感的字眼，後來我才發現，原來是上一支影片在台灣火了！你們因為在意，你們不承認這事實，就來謾罵我，我告訴你，我沒在怕！中國只有一個，你們就是台灣省」。

▲中國網友砲轟網紅是在濫用「愛國心賺錢」，引發討論。（圖/翻攝微博）
▲中國網友砲轟網紅是在濫用「愛國心賺錢」，引發討論。（圖/翻攝微博）
原以為大力展示愛國情操，能獲取中國人力挺，沒想到登上微博熱搜後，不少大陸網友紛紛傻眼表示「別再刻意製造對立啊大姐...無中生有，拿出證據吧」、「愛國永遠沒錯，但是要分清楚是真愛國還是利用人們的愛國心情」、「你是在靠愛國心賺錢吧，別丟臉了」、「這戲加的可多了，鋪多久了？」、「感覺是台灣高級黑呀」、「都是生意人，你懂我懂，別再拿愛國心出來丟人了，灣灣都看笑話了」。

而也有台灣網友不忍吐槽「我能理解在陌生的地方看見跟自己有關的事物，會有一種熟悉感；但是把一切歸為自己國家的強大就有點超過了，不過為此去加她私人社交帳號，專門去罵人的，我也是無言，總之，身為台灣人，我真的沒有看到什麼相關的新聞」、「完全不知道妳是誰，又是誰要罵了，台灣還真衰」。（編輯：張嘉哲）

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