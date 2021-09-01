發燒休養要注意什麼？醫：別躺冰枕、冰敷，３情況速就醫！

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王威傑醫師表示，一般民眾對發燒的認知，普遍約為38°C，不過其實隨時間不同，體溫也會有所不同，例如清晨剛醒來測量37.2°C，或下午時測量為37.7°C為正常體溫，而介於前述兩者至38°C之間就達到「低度發燒」的標準，需開始留意。
測量體溫最準確的就是測量核心溫度，可從耳溫或肛溫測量。其次腋溫及口溫，不過因可能受其他因素干擾得再往上加0.5°C。而額溫受到外在的影響較多，例如受風等影響，是較不精準的測量方式，但在疫情之下是個權宜之計。至於手溫受到的干擾更多，是最不精準的。建議民眾在測量體溫時可以多留意測量方式。
發燒出現合併症狀速就醫 避免問題入侵至腦部！
王威傑醫師提醒，發燒是一種身體免疫正在抗爭的警訊，關鍵問題不在發燒，而是在背後的原因。若引起發燒的病因是腦炎、腦膜炎，感染時間久了仍沒治癒，開始影響到腦部神經，而留下各種腦部的後遺症。如果病因會影響到耳部神經，就有可能失聰。換言之，民眾所擔心的「燒壞腦袋」，其實並非被燒壞，而是因為腦部受感染的時間太久，沒及時治癒病因而造成腦部永久傷害。因此提醒若有出現異常情況應盡早就醫，而非只是不斷試圖降溫。
成年人：
以成年人來看，若出現血壓降低、意識不清、易喘、胸痛、下肢水腫、四肢瘀青、劇烈頭痛、退燒後沒有恢復意識等危險伴隨症狀，就建議及時就醫。若持續發燒超過三天，得留意是否有細菌感染的情況需要醫治，例如肺炎、蜂窩性組織炎、腎盂腎炎等。另外，若出現斷續的發燒或低度發燒，也得留意是否有疾病在身，例如結核病。結核病常在下午發燒．合併食慾不振．體重下降等症狀。淋巴癌引起的發燒情況也和結核病相似，發燒時間點則常見出現在半夜睡覺時，且會發現淋巴結腫大。自體免疫疾病也會出現斷續的發燒情況，但時間較不固定。
除此之外，也有許多非疾病因素可能出現大於41°C極高體溫，例如毒品或是麻醉等藥物使用，或曾經因車禍、跌倒等傷害到體溫控制中樞，或是在長時間在烈日、高溫環境活動等。雖非疾病因素，但也相當緊急，需即刻就醫。
嬰幼兒、孩童：
至於孩童，新生兒前三個月因為有母體抗體的保護，若出現發燒屬於不尋常的現象，因此若年紀小於三個月應盡速就醫，了解是否為感染或先天異常等因素引起。而若燒到39度以上超過3天，或是高燒達到41度，又或者出現抽筋、前述成年人的狀況也應盡速就醫。
發燒休養別冰敷、躺冰枕，留意營養補充更有助康復
在休養方面，許多民眾發燒時會躺冰枕或冰敷達降溫效果，對此王威傑醫師表示相當不建議，因為發燒時代表當下免疫力正在抗衡，冰敷、冰枕能使得頭部溫度下降，但根本問題還是在，會形成「身體正在對抗，但內部卻減兵」的情況，還得再額外產熱、平衡外來的刺激，如此會消耗更多的體力。
建議休養期間若要降溫以多喝開水為佳，藉由排除水分達降溫的效果。並可將四肢妥善保暖，身體維持正常不受涼，適度讓體溫保留於身體核心，但不必保暖到滿身是汗，如此更有助病況好轉。除此之外也多休息，維持飲食營養均衡，以利維持免疫力。並且適度從運動飲料或口服電解液體補充電解質，運動飲料可挑沒有果糖的，口服電解液已計算好電解質，是個不錯的選擇。另外，也可以喝雞湯補充蛋白質、油脂，對於修復身體很有幫助。而稀飯、吐司則可降低腸胃道的負擔。
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