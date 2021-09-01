斬了「桃花」、卻斷不了「菜花」？！醫師：自然感染抗體不夠力 殘存病毒再做怪

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沒再「壞壞」、菜花也會再冒出來嗎？ 鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪醫師指出，菜花沒發作、不代表身上沒有HPV病毒，有可能是免疫力壓制了病毒，之後可能因為一個小擦傷、免疫力變差、作息不穩定、營養不夠等等情況，菜花就又冒出來了！導致「最近明明很乖、菜花卻又長起來。」
男性也會感染HPV 菜花常見6、11型HPV
蘇信豪解釋，一般常見引起菜花的病毒為第6型或是第11型的HPV病毒，HPV病毒跟民眾近來熟知的新冠病毒不一樣，新冠病毒自然感染後多會產生中和抗體，未來除非遇到變種病毒，否則身體具有一定防禦能力。
但HPV病毒「僅感染表皮」淺層，人體免疫很難對其產生抗體、清除病毒，也無法終生免疫，所以即便患者病灶經治療清除後，病毒仍可能存在一段時間，待患者免疫低下時、伺機而動。而且下次仍可能遭到同一株病毒感染。
蘇信豪醫師指出，菜花除了影響局部觀瞻，若範圍比較大或是病灶部位特殊、也會影響預後，例如有些病灶長進尿道、影響排尿，有些反覆發作在肛門附近造成肛門狹窄、甚至影響肛門彈性，以致患者每次排便必流血。甚至若孕婦感染，新生兒一旦自產道娩出，有可能吸入病毒、導致呼吸道感染。
目前治療菜花除了手術、冷凍、電燒等治療之外，範圍較小可使用外用藥治療。而這名臀部長滿病灶的男性，因為菜花面積很大、加上擔心患者合併有糖尿病或是其他影響免疫的疾病，所以初診先抽血檢驗並同時施打HPV疫苗。
沒想到，患者一週後回診看抽血報告時，其病灶竟然已經消失大半、待一個月後再打疫苗，竟然幾乎整個臀部只剩下小小一塊菜花。
預防HPV相關癌病 男女接種HPV疫苗護彼此
為什麼打了疫苗、菜花面積縮小了呢？蘇信豪醫師指出，雖然自然感染HPV病毒身體難以產生抗體，但施打HPV疫苗卻可以讓身體產生足夠抗體，除了有助於預防再次感染，抗體也協助身體對抗已經存在的HPV病毒。
值得注意的是，HPV病毒有很多型別，並不是只會引起菜花。蘇信豪醫師指出，HPV病毒喜歡存在身體黏膜與一般鱗狀上皮交界的地方，具有這種條件的環境，除了女性子宮頸之外，像是女性的外陰，男性的龜頭包皮，以及肛門，甚至口腔等都是。一旦HPV在該處造成慢性感染、有可能進一步導致肛門癌、口腔癌等，千萬不能輕忽。蘇信豪醫師建議，要保護自己也保護另一半，除了安全性行為、女性定期接受抹片檢查，最好還是男女一起接種HPV疫苗來預防！
最近正值新冠疫苗施打期間，蘇信豪醫師提醒，HPV疫苗與新冠疫苗兩者接種時間建議距離兩週以上，若是AZ疫苗、兩劑中間不建議施打其他疫苗，因此建議完整接種完兩劑AZ的兩週後可施打HPV疫苗。至於其他非AZ新冠疫苗、則只要注意與HPV疫苗隔開兩週即可。
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