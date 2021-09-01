特企／S STOPPER油門誤踩救命神器

根據統計交通事故受傷平均每4起就有1起為油門當煞車誤踩之事故，為避免類似事件一再上演，鼎鑫國際創投有限公司推出S STOPPER油門誤踩抑制加速器，秉持生命誠可貴的理念，以「安全油門煞得住 守護全家都幸福」訴求，不僅可以提前預防警示並有效抑制把油門當煞車誤踩，降低交通事故發生，更具有輔助駕駛人修正不良開車習慣的功能，達到安全駕駛的目的。





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記者實際駕駛有安裝「S STOPPER油門誤踩抑制加速器」的汽車，行進間完全毫無違和感，車輛正常行駛的加、減速也都一如往常，惟在不正常的加速情形下，在短短0.2秒之間，系統會先提前發出蜂鳴聲響警告並同步抑制油門，對於馬路三寶、新手、老人、疲勞駕駛及低頭族等駕駛，可說是一大福音。





鼎鑫國際創投營運長陳世杰指出，S STOPPER安全系統可以主動偵測抑制異常情況下之加速，輔助駕駛人安全踩踏油門，而黃金0.2秒的系統蜂鳴聲響，可以提醒警示駕駛人瞬間的突發狀況，為其爭取恢復正常駕駛並立即踩煞車或是放掉油門，防止車輛誤衝，保障用路人的安全。為擴大服務範疇，方便駕駛人安裝，鼎鑫國際創投也歡迎汽車百貨、保修業者及貿易商合作內外銷，共同為交通安全盡一份心力。





鼎鑫國際創投董事長吳雯怡表示，S STOPPER安全系統是屬於多功能提前抑制輔助安全系統，在開發時就已先行針對油門使用不當，所造成的事故進行研究並將所有意外發生的特徵與大數據進行比對，透過電腦大數據主動偵測學習記憶正常駕駛模式，除了自動辨識出誤踩動作時，會啟動保護抑制油門暴衝輔助正常駕駛，更能主動提前警示抑制(蜂鳴聲響)駕駛人此刻踩踏油門的行為，為非正常情況，提前警示抑制非正常加速，達到提升行車安全的目的。





S STOPPER安全系統的資料處理採用車用等級的MCU(微處理器)以及優化過的軟體設計外，在硬體的資訊收集設計上，使用了高速訊號轉換晶片，在運作效能上，能夠達到不管是在處理任何的駕駛場景數據上，只要0.2秒以內瞬間快速急踩油門極可能為誤踩，S STOPPER安全系統都能及時的偵測與抑制汽車暴衝出去。





吳雯怡強調，「S STOPPER油門誤踩抑制加速器」已獲得ARTC國家車輛研究中心的國際認證報告及富邦產物險，並取得台、美、日、中、英、德、加、澳、PCT127國的新型發明專利，適用於所有輕型車到小貨車，電子油門之車款，以及汽、柴油、天然氣和油電混合車款，安裝不涉及任何改裝對原車的系統，也不會影響原廠定速功能、渦輪系統，對應100種以上車型，安裝容易。



