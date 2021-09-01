特企／勞動部產業人才投資方案　在職勞工3年7萬學習不斷

為協助在職勞工持續精進職能,勞動部勞動力發展署推動「產業人才投資方案」,凡年滿15歲以上在職勞工,有就業保險、勞工保險或農民保險身分,每3年享有7萬元訓練補助費,結訓後就能獲得80%或100%的補助,110下半年課程陸續開放報名,歡迎民眾踴躍參訓。





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勞動力發展署北分署林仁昭分署長表示,勞動部「產業人才投資方案」110下半年開辦超過千種訓練課程,包括:AI科技、物聯網、電腦資訊、金融管理、3D列印、餐飲烘培及美容美髮等專業訓練課程,都是符合目前產業趨勢人才需求的熱門課程,成為在職勞工強化專業職能、培養第二專長的最佳資源。





除上述課程外,另為了因應AI人工智慧、5G時代來臨以及創新趨勢產業升級,持續提升訓練設備、教學環境及引進業界師資,結合各界資源,積極發展生技醫藥、智慧機械、綠色能源、物聯網、大數據分析和AI等政策性課程。歡迎有意願學習專業技術,或希望技能精進的朋友們,抱持著自我提升的熱情,善用政府各種職業訓練資源,進而提升自我職場競爭力!











