昔批振興加碼為「搶選票」恐造成通膨　柯文哲改口怪美國

因應疫情對全台經濟造成影響，政府日前規劃發放五倍券。而台北市政府今（1）日在防疫記者會上，也公布將推出「熊好券」加碼方案。不過日前台北市長柯文哲針對各縣市發放加碼方案，是為了搶選票且將引發通貨膨脹問題，現階段北市也推出相關加碼，遭質疑是否也是「為了選票」？對此柯文哲則改口，表示通膨壓力是來自美國的貨幣寬鬆政策，並表示「全世界都這樣做，所以不得不應付。」





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針對各縣市政府開始思考紓困政策相關加碼措施，台北市長柯文哲日前批評，不管發多少紓困補助，每個縣市不一樣已經不對，「紓困振興中央要有規範，不然大家一直亂加碼，可以預測大概幾個月會『通貨膨脹』很嚴重。」柯文哲說，這是民主政治的無奈，每個政府都想討好人民，為了選票，也只管這次的選票，所以會出現通膨再加薪的情況。





不過北市府今日也公布了北市的「熊好券」加碼方案，住宿券提供1000元優惠，饗購券、藝文券、運動券及市集券則是100元，甚至能提供全台民眾登記領取，也被質疑是否不顧通貨膨脹，為了搶選票？對此柯文哲則改口表示，世界上通膨的壓力，是來自美國的貨幣寬鬆政策。更為振興券緩頰表示「花的錢跟美國發的錢差很多」。





柯文哲直言，全世界都在振興經濟，「所以不得不應付」。話鋒一轉柯文哲也談到北市預算使用的問題，強調台北市政府到現在為止用錢都相當節制，特別是要編明年的預算，「我們已經撐了八年，到現在台北市沒有額外舉債，我們是一個非常有財政紀律的團隊。」



