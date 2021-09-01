工時太長要離職！主管「1句風涼話」慰留 她理智線秒斷
工作的辛苦程度與時間長度，除了影響薪資待遇外，也會影響到員工的去留意願。就有一位女網友無奈表示，自己剛進新公司兩個月，每天工時都超過10小時，因此下定決心要離職，不料主管卻以1句風涼話回應，讓她理智線直接斷裂回嘴。
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 19:35:20
原PO在論壇Dcard上發文訴苦「這份工作我做了2個月，每天都7點上班晚上6、7點才下班，有時候還會到8點..每天上班工時都超過10個小時，中午休息時間只有30分鐘，但當初面試的時候是說上班時間8小時偶爾加班。主管則是每天9點半才來上班，晚上8點就下班」。
原PO下定決心向主管提出離職，並坦言工時太長了。沒想到後者卻冷冷回應「妳不是每天準時上下班嗎？」讓原PO瞬間理智線斷裂回嗆「我每天早上7點來，晚上6、7點才下班欸」；主管一聽完又開始慰留，更表示後續會提拔她當作補償，但原PO心寒的說「不用了，我就做到今天」。
不少網友看完整個過程後，也紛紛傻眼回應「這種主管好欠嗆喔，要不要薪水福利提高到跟主管一樣，再來談主管你幾點來幾點下班」、「他根本不知道誰上班有沒有認真，大家工作情況如何，就是個狀況外的主管」、「因為你比主管早走啊，他只看到妳下班，沒看到妳上班，而且依照某些老派邏輯，加班到八點才不算什麼」、「十個小時，快逃吧！」「我們以前也是有一種，主管還沒下班，我們不敢下班的文化」。（編輯：潘毅）