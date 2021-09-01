謝志偉稱購BNT疫苗像接力賽　柯文哲酸：執政黨都掉棒了

台灣首批BNT疫苗即將在明（2）日上午抵達台灣，不過疫苗來台的功勞歸誰引發爭議，我國駐德代表謝志偉比喻，對德的BNT採購疫苗，政府是400公尺接力賽的前3棒，鴻海創辦人郭台銘則是第4棒。不過此番說法一出，被外界質疑是在收割郭台銘的成果，對此台北市長柯文哲今日下午也在防疫記者會上被問題該議題，柯文哲則是反酸執政黨「接力棒都掉在地上了，老郭只要去撿起來繼續跑就好。」





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郭台銘日前親自前往德國，為台灣爭取3000萬劑BNT疫苗，且獲得正面回應。不過防疫指揮官陳時中表示，為了分散風險，會與多家廠商討論，也與BNT廠商商談中，但3000萬劑量太多，台灣只有2300萬人口。此外，針對BNT疫苗明日順利來台，駐德大使謝志偉也以接力賽為比喻，表示政府是前三棒，郭台銘則是接力的第四棒。





針對陳時中的疫苗足夠一說，柯文哲表示，疫苗最重要的是要有買到，「訂貨是一回事，真的付錢買又是一回事，真的要買進台灣才算。」柯文哲說，只要中央疫苗一發下來，地方都打得很快，「閩南語叫做『生吃都不夠還曬乾』，重點不是訂多少劑，是什麼時候才會進到台灣。」





而針對謝志偉用接力賽為比喻，疑似收割郭台銘採購疫苗功勞的說法，柯文哲也將砲口對執政黨，強調事實的真相是「執政黨棒子都掉在地上了，老郭只要跑過去撿起來繼續跑就好了。」



