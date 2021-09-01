拜登政府開放墨西哥灣油氣探勘　遭批開環保倒車

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這個決定意味著白宮充滿野心的氣候議程將嚴重開倒車，並隨即遭到環保團體聯盟批評。
內政部海洋能源管理局在聲明稿中表示，預計9月發布出售最後公告，「隨後將於今年秋季進行租賃交易」。
拜登1月宣布暫停在聯邦土地上從事新鑽探工程等待審查。當時拜登正試圖將氣候危機作為總統任期的中心議題。
但6月間，前總統川普（Donald Trump）派任的一名路易斯安那州（Louisiana）法官介入，並判決政府需要國會同意才能暫停。
根據網上公告的決議紀錄，政府推估租約拍賣後可產出高達11億桶石油與4.4兆立方英尺的天然氣。
決議紀錄指出，聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change）的新報告「對全球每個地區的迅速氣候變遷有詳細觀察」，但這份報告不構成必須修改現階段鑽井環境影響說明書的充分理由。
以倡議團體「地球正義」（Earthjustice）為首的眾多環保團體在政府公告後，控告海洋能源管理局與內政部長哈蘭（Deb Haaland）。
環團「健康灣」（Healthy Gulf）執行長沙爾托（Cynthia Sarthou）表示：「颶風艾達（Hurricane Ida）過後，顯然我們應該盡一切可能從化石燃料轉型，以減少氣候變遷的衝擊，例如更強、更頻繁的颶風。」
「地球正義」委任律師哈帝（Brettny Hardy）則說：「租賃決定令人極度失望。拜登政府屈服於石油產業的假新聞宣傳與政治壓力之下，無視我們面對惡化中的氣候危機。」（譯者：曾婷瑄/核稿：楊昭彥）1100901