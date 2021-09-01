中秋節少不了吃柚子！專家分享「5知識」：這樣挑才內行
隨著疫情趨緩，防疫措施放寬，不少業者都摩拳霍霍準備一搶中秋連假的商機。而對一般民眾來說，無論今年中秋打算怎麼度過，一定少不了的應景水果就是柚子了。對此，臺北農產也特別分享了關於柚子的5個實用小知識，更傳授消費者挑選柚子的小技巧，一起來看看吧！
編輯中心/綜合報導
2021-09-01 21:05:23
臺北農產今（1）日在臉書發文指出現在正是柚子的產季，接著便分享5個柚子的實用小知識如下：
1.柚子可分為文旦柚、紅柚、大白柚、西施柚等，雖俗稱柚子多意指「文旦柚」，然而文旦柚隸屬於柑橘類中柚類的一種，並無法代表所有的柚子。
2.挑選柚子3招小撇步，第1招觀察外觀：表皮光滑、油胞細膩，黃綠色色澤；第2招確認形狀：底部寬且開闊而內凹，整體呈短三角形者；第3招掂掂重量：挑選沉重感的果實，代表果肉及水分足。
3.文旦柚除了生食外，不僅果皮可製成清潔劑，皮囊能夠製作為柚子糖，果肉還可製成柚子醋、柚子果醬等。
4.通風陰涼處約兩週，透過釋水（臺：消水）後，表皮從鮮綠色逐漸轉為黃褐色，肉質柔軟、甜度上升是享用的最佳時機點。
5.毛小孩帶柚帽行不行？不行！柚子皮含柑橘油，會刺激貓狗皮膚及呼吸道造成毛小孩不舒服。（編輯：倪浩軒）