NOW早報／泡麵蓋子撕開就丟？網曝「神功能」：學阿嬤的

泡麵蓋子一撕開就丟？內行抖出「神級功能」：偷學阿嬤的





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泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，其中又分為鍋子煮的袋裝泡麵以及用熱水沖的碗裝泡麵，而碗裝泡麵上面那層蓋子，除了有燜住泡麵的功能外，還有什麼作用呢？近日，就有網在

抖音（Tik Tok）貼文指出

「真的大家都這樣子吃泡麵嗎？我真的是第一次看到有人這樣吃」只見貼出的影片，一個人將泡麵的蓋子整個撕下之後，

將其捲成「錐狀」變成一個小碗

，這樣就能將熱騰騰的泡麵裝在裡面，食用起來不僅方便而且不會燙口，非常適合不敢吃太燙泡麵的人做使用。

對此，網友紛紛回應「我就這樣吃！有一次看阿嬤這樣吃，就偷偷學起來XD」、「我阿公也都教我這樣吃耶」、「到現在也會啊，泡麵蓋子就是免費的碗」、「免費碗+1以前高中一起吃一碗泡麵都這樣用」、「15年前就這樣吃了」、「我也是阿嬤教得，說這樣比較不燙」、「小時候分泡麵時，我爸都這樣分給我」。

而其「泡麵蓋錐狀折法」非常簡單，

將泡麵蓋撕下來之後，接著直接對折兩次，從中間挖開之後，就會變成一個小碗的空間

，不少網友紛紛笑稱「不知為何，這樣吃泡麵感覺更好吃」、「泡麵真的更好吃」、「覺得泡麵更好吃+1有神奇魔力」。

▲網友分享泡麵蓋當碗的獨特吃法，引發不少討論。（圖/抖音＠wu_bibi）

今日天氣／多雲到晴白天熱紫外線強 午後山區中南部局部大雨

今（2）天各地大多仍為多雲到晴，由於太平洋高壓減弱，清晨西半部會有些零星降雨，早上太陽加熱後，西半部地區及東半部山區午後會有局部短暫雷陣雨，其中降雨機率高的地方位於中南部地區及其他各地山區，這些地方午後容易出現短延時強降雨並有局部大雨發生的機率，部分地區的降雨將延續到晚間，午後請留意天氣的變化；另外，東南部及恆春半島則不定時會有零星降雨；各地高溫約32至35度，中午前後紫外線指數偏高，外出請做好防曬並多補充水分。





立院新會期揭序幕！綠關注5大預算案、藍攻疫情紓困檢討





立法院第10屆第4會期於9月1日立委報到揭開序幕，對於朝野攻防主軸，民進黨團關注5大預算案；國民黨團則著重於疫情破口檢討及五倍券預算嚴格審查，且希望儘早開議。民進黨團總召柯建銘昨早受訪表示，新會期必須處理很多重大法案預算，這當中要面對5大法案，包含111年中央政府總預算、111年國營事業預算、110年國營事業預算、五倍券預算、特別預算，這都必須在新的會期裡面完成。

▲立法院新會期將揭開序幕，朝野立委於1日報到。（圖／記者鄭宏斌攝）

影／阿富汗撤軍以因應中俄挑戰 拜登：對美國最好的決定

8月31日是外國軍隊撤出阿富汗的最後期限，美國軍方在當地時間30日宣布，最後一架載有美軍的飛機，已離開阿富汗首都喀布爾，結束長達20年、美國史上最長的阿富汗戰爭。美國總統拜登8月31日於全面撤軍後，首度公開發表演說。拜登表示，撤軍是為了應對正在改變的世界，並宣稱阿富汗撤離行動驚人的成功，是「明智的決定，對美國最好的決定。」

接見東奧台灣隊 蔡英文宣布2024巴黎奧運黃金計畫





東京奧運台灣代表隊獲得有史以來最佳成績，國人為之振奮。總統蔡英文昨（1）日偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌於總統府接見代表團。蔡英文表示，政府會繼續推動黃金計畫，希望大家帶著今年夏天的感動，繼續做選手後盾；賴清德則說，他最想說的就是感謝，因為台灣隊在疫情當中凝聚了國人；蘇貞昌則說，每一個選手不驕不餒、不亢不卑，展現台灣好子弟的好志氣，請大家繼續加油，讓台灣發光發熱。蔡英文致贈代表團一卡通公司特別製作的「Taiwan in」紀念卡，以及「Taiwan #1」客製背包，希望選手把獎牌都背回來；蘇貞昌也致贈選手衝衝衝碗、燜燒罐，希望選手吃飽再衝。

▲總統蔡英文表示，東京奧運是國人投入體育的開始，未來對體育產業的支持只會增加，不會減少。（圖／總統府提供）

27億威力彩得主還未現身 但已知採第二區電選包牌中頭獎





日前開出的新台幣27億元威力彩頭獎，新北三峽1注獨得，讓全台民眾羨慕不已，也很想知道是什麼樣的人抱走了這27億元。不過，台灣彩券公司董事黃志宜昨（1）日表示，這名中獎人還沒有跟台彩連絡，目前只能從中獎的那張彩券看出是採電選800元包牌，而且是包第二區中獎。至於中獎人全部到底花了多少錢投注？就要等中獎人現身才知道。（編輯：許苡晴）