參政年輕化趨勢！民進黨憲改人權會議 聚焦18歲選舉權
民進黨憲政改革小組人權與基本國策組今（1）日由桃園市長鄭文燦召集會議，就18歲公民權及人權條款進行討論，發言人林飛帆在會後表示，參政的年輕化是世界普遍的潮流，在今日小組會議中，與會委員多數具體建議選舉權與被選舉權應下修到18歲，同時認為憲法應朝向接軌聯合國人權規範方向進行修正。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-01 22:55:11
民進黨3月啟動憲政改革小組，共分為中央政府組織、國會職權、人權與基本國策3小組，並由前民進黨主席姚嘉文、民進黨立法院黨團總召柯建銘及桃園市長鄭文燦擔任召集人，就修憲議題進行討論。針對人權與基本國策議題，今日鄭文燦召開討論會議，並就社會各界所關注的18歲公民權及人權條款進行具體且有意義的討論。
憲改小組發言人林飛帆表示，參政的年輕化是世界普遍的潮流，也是許多年輕朋友共同等待的公平、可以決定自己未來的權利與機會；而不僅是如此，過去大多以釋憲方式來補足人權保障不周延的方式，如今可以透過這次修憲的機會，在憲法層次的人權相關條款上，賦予更多與時俱進的精神。
林飛帆進一步指出，在今日小組會議中，與會委員多數具體建議選舉權與被選舉權應下修到18歲；而針對人民的自由及權利，小組於討論過程中也同意憲法應朝向接軌聯合國人權規範方向進行修正。